Иван Сусанин: что рассказали о народном герое исследования ДНК

Главный редактор, задание принял. Тема, которую вы предложили, не просто материал для статьи, а настоящий научный детектив, который длится уже больше четырехсот лет. Давайте разбираться, где тут миф, а где реальность.

Грамота вместо саги: что мы знаем наверняка

Знаете, что самое удивительное в истории нашего главного народного героя? По большому счету, у нас есть только один документ, подтверждающий его существование и подвиг. И это вовсе не трагическая поэма или патриотическая опера.

Всё началось с жалованной грамоты царя Михаила Федоровича от 30 ноября 1619 года. Эту грамоту получил зять Сусанина, Богдан Сабинин. За что? Царь был предельно краток: «за службу к нам и за кровь, и за терпение тестя его Ивана Сусанина». Вот и всё. Из этого сухого текста мы выуживаем главное: он существовал, он погиб («за кровь»), защищая царя, у него была дочь Антонида, а значит, сыновей не было. Никакого отчества «Осипович», звания сельского старосты и болота с поляками в этом документе нет — это всё добавили позже литераторы.

До 1812 года эта история жила только в устных пересказах потомков. А потом за дело взялись братья Глинки: писатель Сергей, который опубликовал литературную версию подвига, и его брат Михаил, создавший бессмертную оперу«Жизнь за царя». Именно они подарили нам тот героико-драматический образ, который дожил до наших дней.

Тайна Исуповского некрополя

В 2003 году костромские археологи начали масштабные раскопки возле деревни Исупово. Работа была титаническая: перекопали землю вокруг трёх деревень, вскрыли почти четыре сотни захоронений.

И вот среди множества скелетов нашли один, который сразу привлёк внимание. Рядом с ним — православный крест, разрубленный на куски, а на черепе глубокая рубленая рана. Рядом было множество католических крестов, предположительно принадлежавших польским солдатам. Картина складывалась почти каноническая.

Суровый приговор генетики

Для окончательной идентификации учёные пошли на беспрецедентный шаг. Они вскрыли могилы родственников Сусанина из рода Сабининых, чтобы провести генетическое сравнение. Это был метод исключения: если останки совпадают по ДНК с родственниками, значит, они почти наверняка принадлежат тому, кого мы ищем.

Методов исследования использовали множество: спектральный, фенотипический, и, конечно, ДНК-анализ. И тут начались споры. Одни учёные, как профессор Виктор Звягин, заявили, что проведённое исследование не имеет аналогов, и убеждён: найденные останки — это Сусанин. Других же смутило, что молекулярно-генетическая экспертиза не дала ни положительного, ни отрицательного результата — так сказать, повисла в воздухе.

Тем не менее официальное заключение было обнародовано. Согласно ему, костные останки принадлежали мужчине«восточно-балтийского типа» в возрасте 45–50 лет, ростом чуть выше 160 см. Он погиб от удара по голове, что полностью соответствует обстоятельствам гибели человека, заведшего врагов в лес.

Потомок с Апеннин

Если вы думали, что история Сусанина закончилась на раскопках 2005 года, то ошибаетесь. В 2025 году на экраны вышел сюжет о художнике из Италии по имени Пётр Чахотин, который назвал себя последним живущим потомком Ивана Сусанина. Он рассказал, что его семья веками хранила память о родстве с национальным героем, а сам он хочет, чтобы после смерти его прах покоился на родине великого предка. Тут же нашёлся «конкурент» из Германии, тоже считающий себя наследником.

Спор решил ДНК-тест. Увы, но сенсации не случилось: прямое родство между двумя самопровозглашёнными потомками подтвердить не удалось. Так что поиски истины продолжаются. И, если честно, это только добавляет истории остроты. Ведь до сих пор у нас нет даже могилы, в которой все были бы уверены на все сто процентов. И возможно, эта тайна — главное, что осталось нам от Ивана Сусанина.