Детективы раскрыли убийство 20-летней давности

Женщину, найденную связанной в бочке на северо-востоке Франции два десятилетия назад, опознали как мать четверых детей, которую семья считала пропавшей без вести. Об этом сообщает Metro.

Останки женщины в связанном виде были обнаружены 7 января 2005 года в деревне Сен-Кирен. Первоначально следователи дали жертве прозвище «женщина с дорогой зубной коронкой из Ричмонда», предполагая ее восточноевропейское или российское происхождение. Долгие годы было неизвестно, кому принадлежат останки и кто расправился с неизвестной.

Перелом наступил, когда криминалисты заново открыли дело и загрузили ДНК жертвы в базу данных для генеалогических исследований. Так они смогли найти родственников женщины, идентифицировать ее и раскрыть дело. Убитой оказалась Хакима Букеруис. Ее дети считали, что она сбежала из семьи и бросила их. Их семейный адвокат Александр Бутье рассказал, как детективы постучались в дверь к уже взрослым детям с новостями:

«Слушайте, теперь у нас есть объяснение: ваша мать мертва. Ее нашли в бочке, и тогда ее не смогли опознать... Ваша мать — это действительно она, а ваш отец, судя по всему, причастен к этому убийству».

По данным прессы, муж Букеруис был арестован еще в июне 2025 года по подозрению в организации расправы, однако спустя три месяца его отпустили под судебный надзор из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем. Генеральный секретарь Интерпола Валдеси Уркиса подчеркнул, насколько важно продолжать расследование нераскрытых старых дел. Это пятая жертва, опознанная в рамках международной кампании Identify Me.

