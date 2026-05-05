Сколько задолжал Пушкин в пересчете на современные деньги

Александр Сергеевич был романтиком не только в стихах, но и в финансовых вопросах. В последние годы его жизни история с деньгами стала похожа на сюжет греческой трагедии. Долги росли как снежный ком: портные, модистки, парфюмеры, букинисты, булочники — все они терпеливо ждали, когда же им заплатят.

Карточные долги поэта составляли примерно десять процентов от всех его обязательств. Самый крупный проигрыш — 24 800 рублей Василию Огонь-Догановскому. Казалось бы, сумма не космическая. Но, имея чиновничье жалованье в пять тысяч в год, отдать такое за один вечер было практически нереально.

Долгов было столько, что императору Николаю I пришлось лично расплачиваться после смерти Пушкина.

Цифры на бумаге: 136 тысяч «царских»

На момент смерти общая сумма долгов составляла около 136 тысяч рублей. Эта цифра встречается в документах почти постоянно, но дьявол, как всегда, в деталях.

Частным лицам поэт задолжал 92 500 рублей, казне — чуть более 43 тысяч. В эту копилку входили как карточные долги, так и вполне бытовые траты. Сама Наталья Николаевна обходилась семейному бюджету в кругленькую сумму.

В письме одного из кредиторов, книготорговца Беллизара, был приложен счёт, из которого видно, что Пушкин должен 1100 рублей ещё за поставки 1834 года и приблизительно такую же сумму за 1835 год. Поэт, видимо, надеялся, что если долг французский, то и платить по нему как-нибудь потом по-французски, по-свойски.

Ассигнации против серебра: методология расчёта

Игра стоит свеч, когда мы переводим эти 136 тысяч в современные деньги. Дело в том, что в первой половине XIX века в России ходили два вида рублей: ассигнации и серебряные монеты.

Курс постоянно менялся, и к 1840-м 3,5 рубля ассигнациями приравнивались к одному серебряному рублю. Это примерно как сейчас — доллар нам не брат, но курс узнавать надо.

Исследователи обычно считают двумя способами. Первый — по золотому содержанию монеты: до 1880-х наш рубль был «серебряным», а не «золотым», но коэффициент всё равно считают. Второй — по покупательной способности, сравнивая тогдашние цены на продукты и недвижимость с нынешними. В любом случае, счет идет на десятки миллионов.

Пересчёт в рубли XXI века: 86 000 000

В 2020 году эксперты Счётной палаты и независимые историки опубликовали расчёты. 136 тысяч рублей образца 1837 года примерно равны 1 169 000 современных долларов или около 86 миллионов рублей по курсу ЦБ на тот момент.

80 миллионов — это не просто много. Это уровень регионального бюджета небольшого города или стоимость пятиэлитных квартир в центре Москвы.

Пушкиноведы также подсчитали, что за 17 лет литературной карьеры Пушкин заработал около 255 тысяч рублей ассигнациями, что равняется приблизительно 73 тысячам серебряных рублей. В пересчете на современный курс это получается 2,2 миллиона долларов за всю карьеру. Доход, который делает его современным «средним бизнесменом», но не Рокфеллером.

Золото и хлеб: на что уходило состояние

Давайте положим эти цифры на настоящие вещи, чтобы было понятно.

Пшеничный хлеб тогда стоил 13–28 копеек за буханку. Если перевести 86 миллионов в буханки, то Пушкин был бы должен стране хлебозавод. Фунт говядины (около 400 граммов) тянул на 20 копеек. Аренда приличной квартиры в Петербурге обходилась в 700–1500 рублей ассигнациями в год.

Пушкин получал жалование в 5000 рублей серебром в год (около 3500 по курсу ассигнаций). Обычный дворянин в том же году мог иметь 300 рублей годового дохода.

Наталья Николаевна получала от мужа в подарок серьги за 20 тысяч. И это была не самая большая статья расходов. Семья Пушкиных жила на широкую ногу, а источники дохода были, мягко говоря, нестабильными: гонорары за книги, которые плохо продавались из-за цензуры, поместье Кистенево в Нижегородской области, которое приносило копейки.

Долги до востребования: что осталось стране

Самое удивительное во всей этой истории — не размер долга, а отношение к нему. Векселя Пушкина были «золотыми» только в том смысле, что их никто не торопился предъявлять к оплате. Кредиторы предпочитали иметь должником великого поэта, чем получить деньги от безвестного купца.

Николай I, понимая, что репутация страны может пострадать, если семья гения останется нищей, распорядился выкупить всё имение поэта и заплатить по счетам. Получилась грандиозная сделка: император купил библиотеку Пушкина и его право на издание сочинений, фактически оплатив похороны и оставшиеся долги.

86 миллионов рублей. Именно столько в переводе на наши деньги задолжал «наше всё» в 1837 году. И эта цифра заставляет задуматься: а может, и правда, что все мы немного Пушкины в своей финансовой беспечности, но без его гениальных стихов?