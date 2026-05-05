Императорский метод: как лечились от похмелья русские цари

Явление похмелья в русской культуре отмечено многократно. Группа «Любэ» пела со сцены: «похмелье штука тонкая». В «Мастере и Маргарите» Воланд советовал Степе Лиходееву «лечить подобное подобным». Однако последний совет скорее из области вредных. Учитывая биохимическую суть похмелья, а конкретно перегрузку организма метаболитами этанола и остатками отмерших клеток, у здорового человека в этот период наблюдается рефлекторное отвращение к спиртному. А если хочется похмеляться, то это уже признак алкоголизма. К счастью, в русской кухне есть немало блюд, позволяющих привести организм в порядок после вчерашних посиделок, не прибегая к сомнительным методам.

© Большой маскарад в 1722 году на улицах Москвы с участием Петра I и князя-кесаря И. Ф. Ромодановского (1900)

Императорский метод

Если верить историкам-кулинарам, проблема похмелья остро стояла ещё перед нашими далёкими предками. И они нашли немало способов с ним бороться без опохмелки.

Василий Алексеевич Левшин в своём сочинении «Русская поварня, или Наставление о приготовлении всякого рода настоящих русских кушаний и о заготовлении впрок разных припасов», изданном более двухсот лет назад, приводит рецепт блюда с говорящим названием «Похмелье». Готовили его так: мелко рубленую варёную баранину смешивали с такими же кусочками солёных огурцов, заливали огуречным рассолом, добавляли перец и уксус. Получалась густая, острая, кисловатая похлёбка.

Автор утверждает, что этим кушаньем не брезговал сам Пётр Первый, любитель «мистерий в честь Бахуса». Видимо, император знал толк в правильном возвращении к жизни.

Народные рецепты

Не меньшей популярностью пользовались так называемые «суточные» (или кислые) щи — разновидность многокомпонентного супа. Готовили их на рассоле, обязательно добавляли кислую капусту или щавель, мясо или рыбу (реже — грибы) и много пряностей. Кислая заправка (сметана или яблочный сок) завершала картину. Получалось сытное, бодрящее блюдо.

Ещё одно «типично похмельное» старинное кушанье — студень (он же холодец). Как рассказывает Вильям Похлёбкин в книге «Холодец и холодное», готовили его в основном из коровьей или свиной головы с добавлением ног, хвостов, ушей — всего того, что даёт навар и желирующие вещества. Подавали студень обязательным набором: горчица и хрен. Острые добавки очень бодрили и хорошо снимали похмельный синдром, разгоняя кровь и заставляя организм проснуться.

Современные помощники

Сегодня из всех перечисленных блюд простой обыватель время от времени может съесть разве что холодец. Но справиться с похмельем вполне можно и без кислых щей и бараньей похлёбки.

Главное средство, известное каждой бабушке — огуречный или капустный рассол. Причём чем острее и пикантнее были маринованные помидорчики или огурчики, тем лучше. Хороши и сами овощи. Рассол восстанавливает электролитный баланс (солёное помогает задержать воду), а уксус и пряности тонизируют.

Неожиданный помощник — рис. Обычная склизкая каша на воде или на молоке. Рис — прекрасный адсорбент. Он, как губка, впитывает вредные вещества из желудочно-кишечного тракта (сивушные масла и продукты распада алкоголя) и выводится вместе с ними. Конечно, это не мгновенное волшебство, но облегчение приносит ощутимое.

Ну и конечно, на помощь приходят достижения международной кулинарии. Прекрасными возвращателями к жизни являются жирные супы, такие как кавказский хаш, вьетнамский фо, или японский рамен.

Вредные советы

Воланд, конечно, персонаж литературный, и его советы не стоит воспринимать буквально. «Клин клином», как мы уже говорили, является серьезным признаком алкоголизма, да и даёт кратковременный эффект. За ним почти всегда следует ухудшение состояния.

Так что если уж попали в «творческий запой», лучше вспомнить старую русскую поговорку:

«Похмелье лечится сном, баней и рассолом».

Ну, или сытным студнем с хреном. Как делали наши предки. Они в этом толк знали.

Ну и безусловно стоит добавить, что злоупотребление алкоголем крайне вредно и противопоказано несовершеннолетним и беременным женщинам. Лучше вести трезвый образ жизни.