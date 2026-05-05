Какую советскую республику ликвидировал Хрущев в 1956 году

Слава Сталину — 16 братских республик. При Хрущёве — ровно 15. Куда же делась шестнадцатая союзная, которую ликвидировал Никита Сергеевич? И зачем всю страну заставили учить новый гимн без одного куплета?

Тринадцатая в несчастливом списке

31 марта 1940 года Верховный Совет СССР принял решение: создать Карело-Финскую Советскую Социалистическую Республику. Обычную автономию «повысили» до полноправной союзной. У новоиспечённой республики сразу оказался несчастливый номер — 13-я по счёту (с учётом Карело-Финской ССР в СССР стало 16 союзных республик, но порядковый номер был именно 13-м).

Выглядела эта «тринадцатая» довольно бледно. Экономика слабая, население — меньше миллиона человек. Но официальная пропаганда уверяла: всё по просьбам трудящихся и для свободного развития национальностей. Правда, карелов в республике было куда меньше, чем русских, а финнов — и вовсе горстка.

Но главная хитрость заключалась в другом: вертикаль власти была построена так, что в КФССР всем заправляли финны-эмигранты, а настоящих карелов или финнов из местных в руководство почти не пускали.

Буфер против Суоми

Зачем понадобилось возиться с созданием этой эфемерной республики? Сталин готовил плацдарм.

СССР только что отвоевал у Финляндии часть её территорий. Финны отступили, но не смирились. Чтобы притушить их территориальный аппетит и одновременно создать «альтернативную Финляндию» — социалистическую, лояльную Кремлю — Сталин и велел на базе отвоёванных земель учредить «Карело-Финскую ССР». Если бы дела у Красной армии пошли в 1940 году лучше, возможно, и вся Финляндия стала бы 17-й союзной республикой. Но получилось как получилось.

Когда буфер «выстрелил» в спину

В 1941 году финские войска вместе с вермахтом вторглись в СССР и оккупировали почти всю территорию КФССР. На занятых землях они устроили для славянского населения концлагеря, куда загнали больше 60 тысяч человек. После войны СССР передал финнам список из 60 с лишним военных преступников. Финляндия... никого не наказала.

После войны республику постепенно обрезали: два района отдали Ленинградской области, пару сёл — Мурманской. Да и вообще, союзный статус КФССР был странным — другие республики экономически её превосходили в разы.

Хрущёв убирает «финский след»

Пришёл 1956 год. У власти Никита Хрущёв. Он объявил курс на «мирное сосуществование» с Западом и решил нормализовать отношения с Финляндией. Мешало две вещи: во-первых, существование союзной республики с «финским» названием и, во-вторых, наличие бывших финских земель, которые Хрущёв втайне уже пообещал вернуть.

16 июля 1956 года Верховный Совет СССР постановил: преобразовать КФССР в Карельскую Автономную Советскую Социалистическую Республику и включить её обратно в состав РСФСР. Слово «Финская» исчезло из названия навсегда.

А что финны? Хрущёв думал, что жест доброй воли убедит Хельсинки забыть про «карельский вопрос». Не вышло. Финляндия и сейчас помнит о тех территориях. А СССР? Он единственный раз в своей истории «понизил» целую союзную республику до рядовой автономии.

Молчаливая 16-я

Карелы в Петрозаводске были в шоке. Они потеряли статус, делегатов в Совете Национальностей и последние иллюзии о самостоятельности. Москве же было всё равно. Новая внешняя политика требовала жертв.

Тихая ликвидация 16-й республики стала самой быстрой и бескровной депортацией в истории СССР. Целый народ — союзная республика — растворился в пространстве. В гимне Советского Союза куплет про «союз нерушимый республик свободных» стал врать ровно на одну республику. Но слушать его Хрущёв не любил всё равно. Слишком сильно он напоминал о Сталине.