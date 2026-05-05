Кривичи: почему предки русских называли себя «детьми тьмы»

Странное имя для племени, которое стало прародителем белорусов и частью корня великороссов. «Кривичи» — звучит устрашающе, будто прозвище нечисти. В древнеславянском «кривь» — это не просто искривление или физический изъян. Слово имело куда более глубокий, метафизический смысл: оно обозначало темную сторону естества, дисгармонию, хаос.

Тот, кто «кривит душой», — лжец. Вдумайтесь: назвать себя «детьми лжи и тьмы» — это же все равно что добровольно повесить на себя табличку с черепом и костями. Так откуда же взялось это мрачное имя у предков?

Северный форпост: кто они на самом деле

Чтобы понять загадку названия, сначала надо разобраться, кто такие кривичи. Это был могучий союз племен, сформировавшийся на стыке земель в верховьях Волги, Днепра и Западной Двины. В историю они вошли как одни из предков современных белорусов и русских. У них были свои центры: Полоцк, Смоленск, Псков и Изборск.

Но самое интересное — их происхождение. Ученые давно бьются над загадкой их ДНК и культуры. Долгое время историки ломали копья: кто же они — чистые славяне или балты? В «Повести временных лет» они славяне. Но археологи, особенно В. В. Седов, долгое время твердили обратное: по типу захоронений и предметам быта кривичи — это смесь, синтез пришлых славян и местных балтских племен (носителей колочинской и тушемлинской культур).

Мало того, знаменитая исследовательница Мария Гимбутас указывала на карту: зона происхождения кривичей-полочан была буквально со всех сторон окружена балтскими племенами, которые в древности жили далеко на восток, вплоть до северного Подмосковья. Да и соседние латыши до сих пор называют Россию Криевия (Krievija), а русских — криеви (krievs). Будто в народной памяти застыла подсказка, которую лингвисты расшифровывают до сих пор.

«Кривой» ландшафт и верховный жрец

Если отбросить мрачную поэзию, историки предлагают и вполне прозаичные версии.

Первая — географическая. Якобы слово «кривичи» произошло от описания местности, которая была «кривой», то есть холмистой, неровной. С этим утверждением согласны и сторонники российской истории, и западные исследователи, которые строят параллели с литовским словом «kirba», означающим топь или трясину (по С. М. Соловьеву).

Однако есть и другая, куда более таинственная версия — балтская.

Посмотрите на корни балтийских языков. Там фигурирует титул верховного жреца у язычников — Криве-Кривейте. Этот жрец был практически патриархом. Он жил в священной роще Ромува (современная Калининградская область), носил особую изогнутую палицу и вершил суд**.

Многие исследователи, от лингвиста Г. Хабургаева до историка Б. Рыбакова, полагают, что этноним «кривичи» происходит именно от этого священного титула. То есть название племени — вовсе не «кривые», а «последователи Криве», «люди верховного жреца»**. Звучит уже солиднее, чем просто «кривобокие».

Змея как тотем: почему «дети тьмы» все же правы

Но мы же помним задание редакции — разобраться с прозвищем «дети тьмы». Откуда же это мрачное определение, если племя было могущественным и звалось в честь жреца?

Беда в том, как слово звучало для уха славянина. В древнерусском языке корень «крив» имел отчетливый негативный оттенок, связанный с ложью и извращением правды. Поэтому соседи-славяне быстро переделали непонятное балтское название в понятное ругательство — «кривичи», то есть «неискренние, фальшивые люди».

Но есть и более глубокая причина.

В захоронениях этого племени археологи находят удивительное количество украшений с изображением змеи. В древних верованиях змей (или ящер) — это хтоническое существо, обитатель подземного мира, царства мертвых и ночи. Более того, некоторые лингвисты прослеживают имя «Крив» аж до индийских вед, где упоминается демонический змей Криви, побежденный богом грозы Индрой.

Дисгармония, змей, служители темного жреца. Соседние племена, глядя на мрачноватые обряды кривичей и их курганы, где дым погребальных костров смешивался с туманами болот, вряд ли испытывали к ним светлые чувства. Для всех остальных они действительно были «детьми тьмы» — выходцами с той стороны бытия, где правят ночь и холодный мистический расчет. Даже их знаменитые длинные курганы, разбросанные от Немана до Новгорода, несут в себе архаику потустороннего мира.

Так что зловещее прозвище, скорее всего, было кличкой, которую дали им соседи. Сами себя кривичи, конечно, детьми тьмы не называли — но именно эта мрачная аура и смешение с балтами сделали их самыми загадочными героями нашей древней истории.