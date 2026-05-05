5 мая: день «сильных духом»

Сегодня по календарю день Феодора Сикеота. Личность, честно говоря, уникальная даже для того сурового времени (это рубеж VI–VII веков). Представьте: человек упрямо идет в отшельники, запирается в пещерах, а его буквально силой вытаскивают в епископы.

Но карьера его не испортила. Феодор — тот редкий пример чиновника от церкви, который, получив власть, не «забронзовел», а продолжал жить как простой монах. В итоге он просто махнул рукой на высокую должность в Анастасиуполе и вернулся в свою тихую глушь к молитвам, отмечает издание «Вокруг света».

Кстати, 5 мая вообще день «сильных духом». Кроме Феодора, вспоминают князя Всеволода — того самого, что пытался усидеть на двух стульях: быть и жестким правителем, и честным христианином. Псковичи и новгородцы его за это до сих пор уважают. Плюс сегодня день апостолов Луки и Варфоломея.

В народе этот день — не про прыжки через костер, а про «поставить жизнь на паузу». Хороший повод просто выдохнуть, подумать о своем и, если навалились болячки или проблемы, попросить у Феодора того самого спокойного упрямства, которое помогало ему не ломаться под обстоятельствами.

