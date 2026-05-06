Как Русское государство и Речь Посполитая подписали «Вечный мир»

340 лет назад был подписан «Вечный мир» между Русским государством и Речью Посполитой. Этот договор завершил вековой период войн между Москвой и Варшавой. Власти Речи Посполитой официально признали российскими Левобережье Днепра, Киев и Запорожье. Обе державы отказывались от взаимных претензий и переходили к совместному противодействию Османской империи. После подписания «Вечного мира» Польша стала постепенно смещаться на внешнеполитическую орбиту России.

Истоки конфликта

Причины конфликта Москвы с Польшей и Литвой уходят своими корнями в период феодальной раздробленности в Древнерусском государстве и монгольского нашествия.

«В период Батыева нашествия и ордынского ига от Руси была отторгнута значительная часть земель. Они оказались под властью Великого княжества Литовского», — напомнил в беседе с RT профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Володихин.

Литовские феодалы установили контроль над большей частью современной Белоруссии и Украины, а поляки захватили Галичину и часть Волыни. В то же самое время представители династии Рюриковичей, прямые потомки великих князей киевских, правили в Северо-Восточной Руси.

При государе Иване III Москва окончательно освободилась от ордынского ига. Возникло независимое Русское государство. По словам историков, московские Рюриковичи заявили о своих претензиях на земли Юго-Западной Руси, которыми ранее правили их предки. Православная знать Великого княжества Литовского начала вместе со своими территориями присоединяться к Русскому государству.

В эпоху правления Ивана IV Литва вмешалась в Ливонскую войну, попытавшись установить контроль над Прибалтикой, а когда добиться этого военным путём не удалось, литовские власти начали уговаривать царя разделить регион. Но в Москве это предложение отклонили. По словам историков, у литовцев не хватало сил на противодействие России. Поэтому Литве пришлось объединиться с Польшей в единое государство — Речь Посполитую. Большую часть современной Украины литовцы передали в прямое управление польскому королю. В 1577—1582 годах произошла Русско-польская война, в ходе которой войска Речи Посполитой вытеснили армию Ивана IV из Ливонии.

После смерти сына Ивана IV, Фёдора Иоанновича, московская линия Рюриковичей пресеклась. Началась эпоха Смуты. Власти Речи Посполитой вмешались в борьбу за власть в Русском государстве. Польский гарнизон стоял в Москве. Но благодаря патриотическому подъёму, который привёл к формированию народных ополчений, оккупантов изгнали. Новым царём Земский собор избрал Михаила Фёдоровича — представителя знатного боярского рода Романовых, которые приходились родственниками Рюриковичам через первую жену Ивана IV, Анастасию Романовну Юрьеву.

Россия сохранила независимость, но за время Смуты подверглась масштабным разрушениям и понесла территориальные потери, в том числе из-за захвата части русских земель Речи Посполитой.

Впрочем, у официальной Варшавы в первой половине XVII века также начались серьёзные проблемы. Из-за религиозных и социально-экономических притеснений православное население поднимало одно восстание за другим. Их ведущей силой было запорожское казачество.

Несколько восстаний было подавлено, но в 1648 году выступление оскорблённого польской шляхтой и избранного гетманом казацкого командира Богдана Хмельницкого переросло в полноценную войну.

Казаки Хмельницкого выиграли несколько важных сражений, но сил для окончательной победы над Речью Посполитой и ресурсов для основания собственного государства у них не было. Хмельницкий несколько раз обращался к русскому царю Алексею Михайловичу с просьбой о принятии в своё подданство Войска Запорожского вместе с контролируемыми им землями. Но Русское государство ещё восстанавливалось от последствий Смуты, поэтому царь с опаской относился к идее нового конфликта с Речью Посполитой, который был бы неизбежен в таком случае, отмечают историки. Однако участники Земского собора 1653 года возмутились тем, как поляки и их союзники издевались над православным населением современной Украины, и убедили Алексея Михайловича удовлетворить просьбу Хмельницкого о принятии Войска Запорожского в русское подданство.

Война и мир

18 января 1654 года на Переяславской раде запорожское казачество приняло решение о подданстве Алексею Михайловичу, скреплённое присягой русскому царю.

Защищая казаков, Москва вступила в войну с Речью Посполитой. Западнорусские города, контролируемые поляками, массово сдавались Алексею Михайловичу без боя. Осенью под власть Москвы вернулся Смоленск. Но вскоре наступление пришлось приостановить из-за эпидемии чумы и усталости русских войск после быстрого продвижения.

Активные боевые действия возобновились в 1655 году. Русские войска взяли столицу Великого княжества Литовского — Вильну (современный Вильнюс). На южном театре русско-казацкое войско вступило в Галицию. Однако польские гарнизоны удержали несколько населённых пунктов на территории современной Белоруссии. К концу года почти вся Западная Русь, кроме Львова, Бреста и ещё нескольких городов, перешла под контроль русских войск. Но в войну вступила Швеция, преследовавшая собственные интересы. Это заставило Алексея Михайловича заключить перемирие с поляками и сосредоточить силы против шведов. Впрочем, война с ними шла с переменным успехом.

В 1657 году умер Богдан Хмельницкий. На территории современной Украины начался период разрухи и гражданского противостояния, известный как Руина. Гетманом стал Иван Выговский, который вскоре в обмен на личные преференции переметнулся на сторону Речи Посполитой. Пользуясь поддержкой Крымского ханства, Выговский разорил земли Левобережья Днепра, но запорожцы атаковали ногайские улусы, и крымский хан ушёл, чтобы помочь им. Выговский остался один. Против него поднимали одно восстание за другим и в конце концов его свергли. В Поднепровье начали действовать одновременно несколько казацких вождей, претендовавших на гетманский статус.

На фоне внутриполитических проблем и предательства ряда казацких лидеров Москве пришлось оставить часть земель Западной Руси. Но в 1664 году русская армия при поддержке запорожцев перешла в контрнаступление и продвинулась на территорию Правобережья Днепра. Польские войска метались между различными участками фронта и восставшими городами. Набеги Крымского ханства и усиление османской экспансии подтолкнули Москву и Варшаву к переговорам. В 1667 году было подписано Андрусовское перемирие. По его условиям Речь Посполитая признала включение в состав России Смоленска, Чернигова и Левобережной Малороссии. Кроме того, поляки согласились временно передать русским контроль над Киевом. А над Запорожской Сечью Москва и Варшава устанавливали совместный протекторат.

«Война была очень упорная. Победы сменялись сокрушительными поражениями, но тем не менее в этой войне удалось выстоять. Возможно, не с теми результатами, какие планировали, но реванш за Смутное время был взят. Утраченные в этот период территории были отвоёваны. И Русское государство взяло под свою руку Левобережную Украину», — отметил в разговоре с RT историк, эксперт историко-просветительского интернет-проекта «Мой край. История» Александр Кадира.

В дальнейшем вторжение турецких войск в Правобережную Малороссию освободило Москву от необходимости соблюдать условия Андрусовского перемирия. Русские власти разрешили населению Правобережья Днепра спасаться от турок, переселяясь на Слобожанщину. После нескольких кампаний власти России и Османской империи договорились установить границу по Днепру. При этом Москва сохранила контроль над Киевом.

В 1680-е годы Речь Посполитая в составе европейской коалиции вступила в войну с Османской империей и существенно потеснила её войска. Вопрос определения российско-польской границы снова стал актуальным.

Кроме того, представители европейских политических элит хотели заручиться поддержкой России в борьбе с турками. В связи с этим Москва и Варшава вступили в переговоры с целью установления окончательного мира.

6 мая 1686 года в Москве был подписан «Вечный мир». Свои подписи под договором поставили начальник Посольского приказа князь Василий Голицын и воевода Познанский Кшиштоф Гжимултовский.

Речь Посполитая окончательно признавала российскими Левобережную Малороссию, Чернигов, Смоленск и Запорожье (поляки больше не претендовали на двойной протекторат над казаками). Решился и вопрос со статусом Киева — Польша полностью уступила его России, получив за это 146 тыс. рублей.

«Поляки признали Украину российской — во всяком случае, её восточную, центральную и южную части. И это было оформлено на уровне официального документа», — заявил в беседе с RT заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин.

На территории Речи Посполитой официально вводилась свобода вероисповедания для православного населения — разрешился вопрос, который ранее был одной из ключевых причин казацких восстаний.

«Вечный мир» подчеркнул, что в Восточной Европе гегемоном является Русское государство, что Речь Посполитая постепенно из главного геополитического противника начинает превращаться если не в союзника, то в партнёра», — рассказал Александр Кадира.

Москва присоединилась к коалиции государств, которые вели войну с Османской империей, примкнув к антитурецкой Священной лиге. В рамках этих договорённостей Россия совершила два похода против Крымского ханства — вассала турецкого султана. Даже после распада Священной лиги импульс противодействия России Османской империи сохранился. Борьбу с турками продолжил Пётр I, а вслед за ним и другие Романовы.

«Начало систематического противодействия Османской империи привело к грандиозным успехам русского оружия уже в XVIII веке, когда Россия получила выход к Чёрному морю и Новороссию», — отметил Андрей Кошкин.

Польша не только вернула Москве русские территории, но и постепенно стала переходить на её внешнеполитическую орбиту.