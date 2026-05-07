Приметы и поверья на 7 мая: что нельзя делать на Евсевия

7 мая отмечают Евсевия. Его также называли Евсей — овсы отсей. Имя связано со словами «сеять, «сев, «овес, поэтому в народе мученик Евсевий стал покровителем полевых работ. На Руси в это время начинали высаживать раннюю капусту: верили, что она даст крепкие кочаны и долго пролежит. Женщины надевали чистую одежду, выходили в огород с особым настроем — капуста, считалось, впитывает настроение хозяйки.

Предки устраивали обряд «присматривания за ростом: саженцы поливали родниковой водой и приговаривали добрые слова. День также посвящали заботе о здоровье — старались не переутомляться, больше бывать на воздухе, проводить время в спокойствии. А ещё играли на музыкальных инструментах: дудке, свирелях, барабанах. Считалось, что день хорош для гадания. Проводили обряды, которые помогали окончательно пробудить землю и давали крестьянам силы и здоровье.

Не стоит готовить блюда из пшеничной муки — они могут вызвать болезни живота. Нельзя есть овсяные блины в одиночку, только семьёй. Нужно пригласить соседей, угостить бедняков и странников. Девушкам не рекомендуются косметические процедуры и хирургические операции — они могут навредить. Нельзя ложиться на использованное постельное бельё: в мятом может поселиться нечистая сила и притянуть беды. Не стоит дарить подарки из текстиля — они сулят крупные денежные неприятности и дарителю, и получателю.

Приметы: если на Евсевия много комаров — урожай овса будет хорошим. Ярко-жёлтый закат — к сухой погоде в ближайшие дни, звёздное небо — к дождю. Холодная погода — к отличному летнему урожаю.