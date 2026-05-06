Странный сон обогатил женщину с Урала на 23 млн

В Свердловской области женщина выиграла почти 23 миллиона рублей после вещего сна.

Как сообщили в пресс-службе всероссийских гослотерей, приз в размере 22 987 125 рублей был разыгран еще в начале года. Однако известно о нём стало только спустя время, когда победительница обратилась за получением средств.

История выигрыша началась с серии небольших удач. В день розыгрыша лаборантка из Лесного сначала получила 1500 рублей, затем продолжила покупать билеты и к вечеру суммарно выиграла около 8 тысяч. Главный приз пришёл уже в последнем билете, оформленном под утро.

Сама победительница рассказала, что идею попробовать удачу ей подсказала коллега – после того как она поделилась с ней своим странным сном.

– Приснилась куча сами понимаете чего, – призналась публично женщина.

Как пишет издание TagilCity, несмотря на крупный выигрыш, семья счастливицы не планирует резких перемен в жизни. Часть суммы они собираются направить на покупку автомобиля для старшего ребёнка, а остальное – вложить в недвижимость.