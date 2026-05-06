Какие права имели «временные» японские жены русских моряков

На дворе стоял конец XIX века. Русские корабли бороздили океаны, а их офицеры на месяцы застревали в нагасакском порту. Ждать в одиночестве не хотелось. Но и связывать себя узами законного брака с иностранкой было немыслимо — у многих дома ждали невесты.

Выход нашли японцы. Так появился уникальный институт «мусумэ» — девушек, с которыми можно было заключить самый настоящий брачный контракт на время.

«Русская деревня» и сваха Омати

Институт временных жен возник не на пустом месте. В 1870-х годах у берегов Японии потерпел крушение русский фрегат «Аскольд». Порядка 600 моряков нашли приют в пригороде Нагасаки Инасу. Местные жители прозвали это место «Русской деревней». В обмен на жилье и такелаж, который японцы помогали чинить, наши моряки нехитро делились едой и деньгами. Именно тогда Дальний Восток накрыла мода на «японских жен».

К началу 1890-х найм мусумэ превратился в налаженную индустрию. Моряки шутили, что достаточно зайти в любой ресторан «Ойе-сан» или «Оматсу-сан», заплатить 20 иен за жилье и еще 40 — за «супругу». Свахой и наставницей мусумэ часто выступала хозяйка ресторана, которая в свое время и сама была временной женой.

Что значил «контракт на жену»

Современникам это напоминало работу служанок. Но по сути, это был самый настоящий гражданский договор, скрепленный бумагой.

Он гарантировал мусумэ:

Полное содержание. Женщина получала дом, еду, одежду, прислугу и даже личного рикшу с лошадью.

Фиксированную оплату. Плата колебалась от 10 до 15 долларов в месяц, что по тем временам было очень достойной зарплатой — до 30 рублей золотом.

Неприкосновенность. Если кто-то пытался украсть чужую жену или причинить ей вред, это каралось штрафом, как порча ценного имущества.

Обязанности девушки были зеркальны:

Пока контракт в силе, она была обязана хранить супружескую верность.

Пока контракт в силе, она должна была вести хозяйство и быть ласковой.

Но как только русский корабль покидал порт или истекал срок договора, мусумэ моментально возвращала свою свободу.

Дети без прав и судьба без наследства

Самый жестокий пункт контракта касался детей. Мусумэ нередко рожали от русских офицеров. Но по закону такие дети не имели статуса законных (незаконнорожденные), что полностью лишало их права наследовать титулы, фамилию или состояние отца.

В этом была суть сделки: временная жена не становилась частью жизни русского офицера, куда бы тот ни занесла его судьба — даже если он носил фамилию Менделеев.

Яркий пример — сын великого химика Владимир Менделеев. В 1892 году он заключил контракт с японкой по имени Така Хидесима, уехал, оставив ее, а потом получил письмо: его «мусумэ» родила дочь. Если бы это была законная жена, он бы забрал семью в Россию. Но это была «временная», поэтому история Така осталась лишь страницей в письме.

Отношение японцев и запрет церкви

Что удивительно, японцы искренне уважали мусумэ. Их не приравнивали к проституткам (несмотря на интимную близость). Девушки таким заработком часто копили себе приданое, чтобы после расторжения договора выйти замуж за порядочного японца.

Русская православная церковь смотрела на это иначе. Отношения с мусумэ считались блудом. Для офицера-дворянина это было негласным нарушением чести и «табу», которое, впрочем, командиры часто закрывали глаза.

Был момент курьеза. Когда в 1891 году Нагасаки посетил цесаревич Николай, он из любопытства заглянул к известным свахам и подарил женщинам дорогие подарки. Так наследник престола косвенно благословил традицию, которую его же церковь осуждала.

Девушек из Инасу часто называли «дочерьми веранд», потому что дни напролет они проводили на открытых галереях — глядели на океан и ждали паруса русского флота. Идиллия длилась столько, сколько действовал договор, и рушилась в тот миг, когда отзванивал корабельный колокол.