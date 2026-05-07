Что комендант Берлина рассказал на допросе красноармейцам

ФСБ опубликовала протокол допроса коменданта Берлина Гельмута Вейдлинга
ФСБ России опубликовала рассекреченные документы, посвящённые последним дням гитлеровского режима. Как следует из стенограммы допроса командующего обороной Берлина генерала Гельмута Вейдлинга, в последние дни Великой Отечественной войны верховная ставка нацистов не отдавала отчёта в своих действиях, а попытки сопротивления обернулись трагедией для жителей немецкой столицы. По словам историков, германское командование и лично Гитлер неадекватно воспринимали ситуацию на фронте, а Красная армия не позволила реализовать оборонительный план немцев.
В связи с этим в пять часов 2 мая Вейдлинг перешёл линию русского фронта вместе с доверенными ему войсками. Решение добровольно сдаться в плен немецкий военачальник объяснил провалом планов по обороне Берлина и бессмысленностью сопротивления.
«После краткого совещания со своими сотрудниками я принял решение капитулировать со всеми войсками, ещё находящимися в моём подчинении, ибо сам фюрер своим самоубийством освободил нас от присяги», — заявил Вейдлинг на допросе.
Штурм Берлина
Столица нацистской Германии окончательно пала под ударами Красной армии 2 мая 1945 года. Этому предшествовал успех Красной армии в ходе Берлинской наступательной операции.
Напомним, наступление советских войск началось 16 апреля 1945 г. Тогда войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов выступили в направлении позиций противника.
В первые дни операции Красной армией были взяты Зееловские высоты, форсированы Нейсе и Шпрее.
«Красная армия с двух сторон ударами танковых армий 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов фактически окружила Берлин. К этому времени в самом Берлине регулярных войск уже почти не оставалось», — пояснил в интервью RT историк спецслужб, кандидат философских наук, доцент Владимир Макаров.
Затем перешли в наступление и силы 2-го Белорусского фронта. Под прикрытием артиллерийского огня и дымовых завес они форсировали Одер.
Таким образом, советские войска сковали главные силы немецкой 3-й танковой армии, лишив её возможности помочь Берлину, а затем развернули наступление на запад.
План немецкой обороны, напомнил Макаров, включал в себя контратаку с целью сковать и уничтожить советские группировки войск.
«Основные группировки находились севернее и южнее Берлина. Это 12-я армия генерала Венка и 9-я армия генерала Буссе. Также на юге находилась боевая группа Штайнера. Но он, получив приказ продвигаться к Берлину, его не выполнил и увёл свои войска на запад — сдался союзникам. Непосредственно город обороняли в основном подразделения Фольксштурма и наскоро собранные подразделения из административных служб СС», — рассказал историк.
Однако из-за стратегических ошибок данная тактика полностью провалилась. Как уточнил Владимир Макаров, Красная армия не позволила стянуть немецкие силы в направлении Берлина и вынудила их завязать оборонительные бои.
«В этом вина лично Гитлера, который неадекватно воспринимал сложившуюся обстановку на фронте. Всё было хорошо на карте, но в действительности ситуация была совершенно иной. Поэтому его фантастический план обороны и деблокирования Берлина провалился», — отметил эксперт.
Примечательно, что назначенный 24 апреля комендантом и командующим обороной столицы Третьего рейха Вейдлинг на допросе высказался о своём фюрере аналогичным образом.
Он в подробностях описал последнюю встречу с Гитлером, на которой ему был изложен план обороны Берлина, и обратил внимание на состояние главы нацистского режима.
«Это был живой труп. Согнувшись, он сидел на стуле за столом с картами. Его руки беспрерывно тряслись. Тихим, едва слышным голосом он мне объяснил оперативный план боёв по выручке Берлина», — отметил Вейдлинг.
Как следует из его дальнейших показаний, уже через несколько дней стало очевидно, что замысел фюрера бесперспективен, а операцию реализовать невозможно.
«Вооружение, боеприпасы, продовольствие и оборонительные сооружения в скором же времени оказались недостаточными для обороны Берлина. Когда в первой половине дня 26 апреля намеченное фюрером... наступление 12-й армии потерпело неудачу, то я начал всё больше и больше убеждаться, что боевой план был составлен без здравой оценки противника и без учёта своих сил. Учитывая это, оборона Берлина с военной точки зрения являлась предприятием, заранее обречённым на неудачу», — констатировал немецкий генерал на допросе.
Более того, Вейдлинг обратил внимание, что ближайшее окружение Гитлера не желало воспринимать доводы о пересмотре хода операции, до последнего веря в свою правоту.
«Каждая попытка дать действительную оценку обстановки рассматривалась как моя трусость и пораженчество... Во время обсуждения обстановки доктор Геббельс постоянно сидел напротив Гитлера и со своей поразительной ловкостью оказывал существенное влияние на ход и результат совещаний», — рассказал комендант Берлина.
«Понимал всю бессмысленность»
Между тем наступление советских войск вошло в свою заключительную стадию. Берлин оказался в окружении, начались ожесточённые уличные бои.
Самонадеянность немецкого командования, как описывает Вейдлинг, привела к ужасающим последствиям для всех, кто находился в городе.
«Оборона Берлина становилась всё более и более бесперспективной, кольцо русского окружения, несмотря на упорство многих безымянных солдат, становилось всё уже и плотнее. Наибольшую нужду испытывали раненые и гражданское население. Не было ни света, ни воды, тысячи раненых не могли быть ничем обеспечены... За всю эту войну я ни на одном фронте не видел бедствий, равных этим», — заявил немецкий военачальник.
Вейдлинг также подчеркнул, что после 28 апреля 1945 года судьба немецкой столицы «была обречена на катастрофу».
Таким образом, 30 апреля продвижение Красной армии достигло своей кульминации — начался штурм Рейхстага.
На этом фоне Гитлер, как следует из показаний Вейдлинга, позволил ему провести скрытую капитуляцию, однако затем отменил свой приказ и вскоре покончил с собой в своём бункере.
После этого, как рассказал комендант Берлина, вечером 30 апреля его вызвали в имперскую канцелярию, где генерал Кребс доложил ему о произошедшем.
«(Мне сообщили, что. — RT) до последующих указаний я обязан сохранить молчание о смерти фюрера... Единственный, кому было сообщено о самоубийстве фюрера и о правительстве, установленном в его завещании, — это маршал Сталин», — отметил Вейдлинг.
1 мая 1945 года над Рейхстагом развевалось красное знамя 150-й стрелковой дивизии РККА. В ночь на 2 мая генерал Вейдлинг заявил об окончании сопротивления.
Гитлеровское командование пыталось сдаться западным союзникам, однако советская сторона настояла на подписании Акта о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил в Берлине.
8 мая 1945 года Берлинская наступательная операция была официально завершена.
Как отметил Владимир Макаров, последний комендант Берлина с самого начала понимал, что оборона города по непродуманному плану Гитлера обернётся полным провалом. Однако отказаться от исполнения приказа не смог.
«Вейдлинг оказался единственным подходящим кандидатом на роль командующего обороной. Ганс Реймер, его предшественник, в связи со спорами с Геббельсом был со своего поста снят. Вейдлинг, когда узнал о своём назначении, сказал, что лучше бы его расстреляли. Потому что он понимал всю бессмысленность и бесперспективность происходящего», — резюмировал историк.