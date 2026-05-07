Что комендант Берлина рассказал на допросе красноармейцам

ФСБ России опубликовала рассекреченные документы, посвящённые последним дням гитлеровского режима. Как следует из стенограммы допроса командующего обороной Берлина генерала Гельмута Вейдлинга, в последние дни Великой Отечественной войны верховная ставка нацистов не отдавала отчёта в своих действиях, а попытки сопротивления обернулись трагедией для жителей немецкой столицы. По словам историков, германское командование и лично Гитлер неадекватно воспринимали ситуацию на фронте, а Красная армия не позволила реализовать оборонительный план немцев.

В связи с этим в пять часов 2 мая Вейдлинг перешёл линию русского фронта вместе с доверенными ему войсками. Решение добровольно сдаться в плен немецкий военачальник объяснил провалом планов по обороне Берлина и бессмысленностью сопротивления.

«После краткого совещания со своими сотрудниками я принял решение капитулировать со всеми войсками, ещё находящимися в моём подчинении, ибо сам фюрер своим самоубийством освободил нас от присяги», — заявил Вейдлинг на допросе.

Штурм Берлина

Столица нацистской Германии окончательно пала под ударами Красной армии 2 мая 1945 года. Этому предшествовал успех Красной армии в ходе Берлинской наступательной операции.

Напомним, наступление советских войск началось 16 апреля 1945 г. Тогда войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов выступили в направлении позиций противника.

В первые дни операции Красной армией были взяты Зееловские высоты, форсированы Нейсе и Шпрее.

«Красная армия с двух сторон ударами танковых армий 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов фактически окружила Берлин. К этому времени в самом Берлине регулярных войск уже почти не оставалось», — пояснил в интервью RT историк спецслужб, кандидат философских наук, доцент Владимир Макаров.

Затем перешли в наступление и силы 2-го Белорусского фронта. Под прикрытием артиллерийского огня и дымовых завес они форсировали Одер.

Таким образом, советские войска сковали главные силы немецкой 3-й танковой армии, лишив её возможности помочь Берлину, а затем развернули наступление на запад.

План немецкой обороны, напомнил Макаров, включал в себя контратаку с целью сковать и уничтожить советские группировки войск.

«Основные группировки находились севернее и южнее Берлина. Это 12-я армия генерала Венка и 9-я армия генерала Буссе. Также на юге находилась боевая группа Штайнера. Но он, получив приказ продвигаться к Берлину, его не выполнил и увёл свои войска на запад — сдался союзникам. Непосредственно город обороняли в основном подразделения Фольксштурма и наскоро собранные подразделения из административных служб СС», — рассказал историк.

Однако из-за стратегических ошибок данная тактика полностью провалилась. Как уточнил Владимир Макаров, Красная армия не позволила стянуть немецкие силы в направлении Берлина и вынудила их завязать оборонительные бои.

«В этом вина лично Гитлера, который неадекватно воспринимал сложившуюся обстановку на фронте. Всё было хорошо на карте, но в действительности ситуация была совершенно иной. Поэтому его фантастический план обороны и деблокирования Берлина провалился», — отметил эксперт.

Примечательно, что назначенный 24 апреля комендантом и командующим обороной столицы Третьего рейха Вейдлинг на допросе высказался о своём фюрере аналогичным образом.

Он в подробностях описал последнюю встречу с Гитлером, на которой ему был изложен план обороны Берлина, и обратил внимание на состояние главы нацистского режима.

«Это был живой труп. Согнувшись, он сидел на стуле за столом с картами. Его руки беспрерывно тряслись. Тихим, едва слышным голосом он мне объяснил оперативный план боёв по выручке Берлина», — отметил Вейдлинг.

Как следует из его дальнейших показаний, уже через несколько дней стало очевидно, что замысел фюрера бесперспективен, а операцию реализовать невозможно.

«Вооружение, боеприпасы, продовольствие и оборонительные сооружения в скором же времени оказались недостаточными для обороны Берлина. Когда в первой половине дня 26 апреля намеченное фюрером... наступление 12-й армии потерпело неудачу, то я начал всё больше и больше убеждаться, что боевой план был составлен без здравой оценки противника и без учёта своих сил. Учитывая это, оборона Берлина с военной точки зрения являлась предприятием, заранее обречённым на неудачу», — констатировал немецкий генерал на допросе.

Более того, Вейдлинг обратил внимание, что ближайшее окружение Гитлера не желало воспринимать доводы о пересмотре хода операции, до последнего веря в свою правоту.

«Каждая попытка дать действительную оценку обстановки рассматривалась как моя трусость и пораженчество... Во время обсуждения обстановки доктор Геббельс постоянно сидел напротив Гитлера и со своей поразительной ловкостью оказывал существенное влияние на ход и результат совещаний», — рассказал комендант Берлина.

«Понимал всю бессмысленность»

Между тем наступление советских войск вошло в свою заключительную стадию. Берлин оказался в окружении, начались ожесточённые уличные бои.

Самонадеянность немецкого командования, как описывает Вейдлинг, привела к ужасающим последствиям для всех, кто находился в городе.

«Оборона Берлина становилась всё более и более бесперспективной, кольцо русского окружения, несмотря на упорство многих безымянных солдат, становилось всё уже и плотнее. Наибольшую нужду испытывали раненые и гражданское население. Не было ни света, ни воды, тысячи раненых не могли быть ничем обеспечены... За всю эту войну я ни на одном фронте не видел бедствий, равных этим», — заявил немецкий военачальник.

Вейдлинг также подчеркнул, что после 28 апреля 1945 года судьба немецкой столицы «была обречена на катастрофу».

Таким образом, 30 апреля продвижение Красной армии достигло своей кульминации — начался штурм Рейхстага.

На этом фоне Гитлер, как следует из показаний Вейдлинга, позволил ему провести скрытую капитуляцию, однако затем отменил свой приказ и вскоре покончил с собой в своём бункере.

После этого, как рассказал комендант Берлина, вечером 30 апреля его вызвали в имперскую канцелярию, где генерал Кребс доложил ему о произошедшем.

«(Мне сообщили, что. — RT) до последующих указаний я обязан сохранить молчание о смерти фюрера... Единственный, кому было сообщено о самоубийстве фюрера и о правительстве, установленном в его завещании, — это маршал Сталин», — отметил Вейдлинг.

1 мая 1945 года над Рейхстагом развевалось красное знамя 150-й стрелковой дивизии РККА. В ночь на 2 мая генерал Вейдлинг заявил об окончании сопротивления.

Гитлеровское командование пыталось сдаться западным союзникам, однако советская сторона настояла на подписании Акта о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил в Берлине.

8 мая 1945 года Берлинская наступательная операция была официально завершена.

Как отметил Владимир Макаров, последний комендант Берлина с самого начала понимал, что оборона города по непродуманному плану Гитлера обернётся полным провалом. Однако отказаться от исполнения приказа не смог.