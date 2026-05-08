8 мая: как уборка в доме или путешествие в Марков день помогут разбогатеть

В православном календаре сейчас вспоминают апостола и евангелиста Марка. Написанное им Евангелие, как и еще три подобные книги, читают во всех христианских церквях. Считается, что во время тяжелых пыток и испытаний ему явились ангел и Иисус Христос, после этого Марк прожил еще сутки в мучениях и умер, читая молитву.

© Российская Газета

В народном календаре это Марков день, или день Марка Ключника. Считалось, что у него есть ключи от небесных вод и именно ему молились, чтобы пошел благодатный дождь для посевов.

Верили, что в этот день уборка в доме приносит счастье и финансовое благополучие семье.

В этот день часто выбрасывали все ненужное и сломанное. Запрещалось в этот день сквернословить, вступать в конфликты, так как они могли долго продлиться. Не вмешивались в чужие дела, чтобы собственная жизнь не пошла наперекосяк.

Не приветствовали в этот день праздность, верили, что может ухудшиться здоровье.

Также было принято начинать новое дело, отправляться в путешествия. Считалось, что это принесет в дом достаток.

Обязательно давали милостыню и кормили просящих.

Если погода ясная - будет хороший урожай яровых.

Услышали в лесу кукушку, морозов не будет до осени.

Дождливый выдался день - будет сухой и жаркий июнь. А гром прогремел - собирать придется большой урожай.