Миф о Пандоре: почему любопытство изменило мир

Миф о Пандоре — это, пожалуй, самая известная история о том, как одно любопытство может перевернуть мир. Именно отсюда пошло выражение «открыть ящик Пандоры» — совершить что-то, чьи последствия уже не разгрести, рассказывают авторы канала «Лабиринт».

Все началось с того, что первым людям жилось слишком уж припеваючи: они трудились в удовольствие, приносили жертвы богам и уходили из жизни без боли. Зевсу такая идиллия показалась подозрительно «удобной». Чтобы жизнь не казалась медом, он придумал наказание, замаскированное под роскошный подарок.

Так на свет появилась Пандора — первая женщина в истории. Над ней «потели» все боги сразу: Гефест лепил из глины, Афродита делилась красотой, Афина учила рукоделию, а Хариты обвешивали украшениями. Но вот Гермес добавил «перчинку» — хитрость и умение лгать. Само имя Пандора («всем одаренная») уже намекало, что в этой девушке намешано всего и понемногу.

Пандору отправили к Эпиметею, брату Прометея. Прометей, зная коварство Олимпа, просил брата не принимать никаких подарочков, но Эпиметей, увидев красавицу, напрочь забыл о советах.

Вместе с невестой в дом попал и ларец. Внутри был «полный набор»: и радости, и болезни, и всяческие беды, которые должны были обрушиться на людей внезапно. Пандоре строго-настрого запретили заглядывать внутрь, но, как это часто бывает, запрет только разжег интерес.

Она приоткрыла крышку — и все. Из ларца мгновенно вырвались страдания и разлетелись по свету. Радости тут же улетели обратно к богам, а людям остались только болезни и печали. Пандора в ужасе захлопнула ларец, но было поздно. На самом дне осталась лишь Надежда — единственное, что не успело сбежать.

Так древние греки объясняли, откуда в мире взялось столько боли и почему, несмотря на все беды, у нас всегда остается тот самый последний шанс не сдаваться.

