Кем был по происхождению Григорий Котовский

По крови — аристократ, по жизни — вор. Человек, которому рукоплескали оперные театры, но за его плечами было два десятка трупов. Советские историки старательно рисовали портрет пролетарского разбойника, но документы упрямо твердили о другом. В анкетах Котовский честно писал: «Из дворян». Так кем же он приходился белому свету — потерянным баричем или бунтарем поневоле?

Сын механика с дворянской кровью

Обычная советская биография гласила: Григорий Котовский родился 24 июня 1881 года в молдавском селе Ганчешты (ныне Хынчешты) в семье заводского механика. Сын простого рабочего, постигший всю тяжесть пролетарского труда. Красивая сказка, да только неправда.

Отец его, Иван Николаевич Котовский (фамилия до революции писалась через «а» — Катовский), был механиком на винокуренном заводе помещика Манук-Бея. Мать — Акулина Романовна — русская. Но главное скрывалось в отцовской крови.

Иван Котовский оказался обрусевшим православным поляком, выходцем из старинного польского аристократического рода, владевшего имением в Каменец-Подольской губернии. По отцовской линии Григорий Котовский происходил из дворян, и он это отлично знал.

Потерянный потомок

Дед Котовского угодил в опалу за участие в польском национально-освободительном движении. Его репрессировали, семья лишилась имения, и дворянский род покатился вниз. Отец, чтобы выжить, перешел в мещанское сословие и устроился механиком на завод. Но генетическая память о принадлежности к элите никуда не делась.

Григорий рано осиротел: мать умерла от горячки после родов пятого ребенка, когда ему было два года, отец скончался от туберкулеза, когда мальчику исполнилось шестнадцать. Воспитывали его крестные — помещик Манук-Бей и София Шалль, дочь бельгийского инженера. Благодаря им Котовский получил приличное образование: окончил Кокорозенское сельскохозяйственное училище, знал немецкий, играл на скрипке и гитаре. Но потомок обедневших аристократов выбрал другую стезю.

Благородный разбойник или бандит?

В анкетах советского времени Котовский неизменно указывал: происхождение — из дворян. Даже в революционные годы не стеснялся этого факта. В собственных автобиографиях он утверждал, что его предки владели имениями в Подольской губернии, а дед служил полковником под началом генерал-фельдмаршала.

Но на деле графская кровь соседствовала с тюремными нардами. У Котовского были татуировки, он заикался после падения с крыши в пять лет и страдал эпилепсией. За свою разбойничью карьеру он ограбил десятки поместий, лично убил не одного человека. Из благородного потомка превратился в главаря банды, которой полиция дала прозвище «Кот».

Переписанный герой

Советской власти нужно было иное происхождение. Легендарному комкору выдумали новую биографию — сына рабочего, вышедшего из глубинки. Это соответствовало канонам социалистического реализма: герой должен идти от станка, а не от фамильного герба.

Но реальный Котовский оказался сложнее. Его аристократические корни смешались с криминальной романтикой и революционной борьбой. Он мог запросто ворваться в оперный театр с револьвером, а мог читать Шиллера в оригинале. Кем он был по происхождению? Однозначного ответа нет. Дворянин, мещанин, поляк, русский — всё это сплелось в один тугой узел. Он сам всегда знал, кто он на самом деле. Анкетные графы не врут.