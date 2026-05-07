«Русский маленький принц»: что произошло с Петром II

Он правил всего три года. Умер в 14 лет. На нём прервалась мужская линия Романовых. Короткая жизнь русского «маленького принца» — это не сказка, а жестокая история о том, как взрослые разорвали подростка на куски, пытаясь урвать власть.

Сирота при живом деде

Будущий император Пётр II родился 12 октября 1715 года в Петербурге. Мать, немецкая принцесса Шарлотта, умерла от перитонита через десять дней после родов. Отца, царевича Алексея, через три года казнил собственный дед. Пётр Великий недолюбливал внука — сына предателя и ненавистной немецкой принцессы.

Ребёнка сдали нянькам-пьяницам. Те, чтобы не возиться, поили будущего императора вином — прямо из рожка. Когда дед однажды решил проверить образование внука, то пришёл в ярость: мальчик не выучил русского, кое-как объяснялся на немецком и латыни, но лихо сыпал татарскими ругательствами. Император, не привыкший церемониться, поколотил учителей и велел заменить их на вице-канцлера Остермана.

Игрушка Меншикова

Пётр I умер, не оставив завещания. Трон перехватила его вдова Екатерина I. Но её здоровье быстро таяло. Грядущий кризис престолонаследия в 1727 году решил Александр Меншиков: под дулами гвардейских ружей он заставил умирающую императрицу подписать «тестамент» — завещание в пользу 11-летнего Петра Алексеевича.

Но светлейший князь не учел, что за наследником начинается охота. Вчерашний фаворит повторил ошибку всех, кто пытается задушить политику в объятиях. Меншиков не просто поставил на престол ребёнка. Он перевёз царя к себе во дворец. Он выдал за него свою дочь Марию. А самое главное — он учил Петра ненавидеть его собственного отца, царевича Алексея, доставая бумаги допросов и приговаривая:

«Вот из-за кого ты сирота».

Глоток ненависти

Подросток, который даже не понимал, что он такое — царь или кукла, — взбунтовался. И сделал это с поразительной для его возраста жестокостью. Едва Меншиков заболел, клан Долгоруковых подсунул Петру те самые документы. Юный император пришёл в ярость. Князь, ещё вчера управлявший Россией, был арестован, лишён всех чинов и сослан в Берёзов с конфискацией имущества. А невесте Марии Меншиковой он предъявил чудовищный счёт:

«Вы не забыли, что ваш отец погубил моего отца?»

В 13 лет он уже не был ребёнком. Он был мстителем.

Перенос столицы и алкоголь

Но из одной тюрьмы мальчик попал в другую — ещё более изощрённую. Долгоруковы оказались хитрее. Они не муштровали императора учебой, а развращали его. Россия погрузилась в бесконечный праздник. Вместо того чтобы учить, царедворцы поили Петра, таскали на охоту и сводили с женщинами.

В 1728 году двор переехал в Москву — старую столицу бояр, ненавидевших петровские реформы. Строительство флота остановилось, дела государства пошли под откос. Иностранные послы докладывали: Россия — корабль, идущий по воле ветра с пьяной командой.

Но настоящей трагедией стала смерть сестры Натальи. Это единственное существо, которому Пётр верил. По воспоминаниям современников, он был скрытен и зол, но с сестрой оставался самим собой. Когда её не стало, последний якорь, державший мальчика на плаву, ушёл на дно.

Свадьба, которой не было

Князь Алексей Долгорукий повторил схему Меншикова: спешно обручил Петра со своей дочерью Екатериной. Императору это навязывали, он сомневался, даже хотел сбежать от алтаря. Но отступать было поздно. Свадьбу назначили на 19 января 1730 года.

6 января, в крещенский мороз, Пётр II простоял четыре часа на льду Москвы-реки в лёгком камзоле, принимая парад. Вернувшись, он слёг с жаром. Врачи диагностировали чёрную оспу — смертный приговор для XVIII века. Долгоруковы, вместо того чтобы молиться, судорожно пытались выбить у умирающего подпись на завещание в пользу Екатерины. Бесполезно.

Вечером 18 января Пётр II пришёл в себя. Его последние слова были не о троне, не о власти. Он прошептал:

«Закладывайте лошадей. Я поеду к сестре Наталии».

Через несколько минут 14-летнего императора не стало. На нём мужская линия династии Романовых пресеклась навсегда.

Жестокая правда эпохи

Детство в XVIII веке было коротким, а трон — смертельно опасной игрушкой. Пётр II не был чудовищем, каким его иногда рисовали. Он был мальчиком, который слишком рано узнал, что такое предательство, и которого никто не научил, что такое доброта. Его короткое царствование — это не история о бездарности, а история о том, как люди в погоне за властью уничтожают всё, до чего дотрагиваются. Даже своего императора.