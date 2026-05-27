В каких словах ошибаются даже отличники

Даже если в школе у вас была пятерка по русскому, множественное число некоторых слов способно поставить в тупик. Мы так часто слышим ошибки в толпе, что неправильный вариант начинает казаться единственно верным. Но словари пока не сдаются. Разберем несколько коварных примеров.

Плинтусы. Огромный соблазн сказать «плинтуса», но это ошибка. Правильно только «плинтусы» — и в документах, и в разговоре с прорабом.

Семьянины. Если примерных отцов несколько, забудьте про слово «семьяне». Оно безнадежно устарело, теперь говорим только «семьянины».

Тамада. Здесь настоящая ловушка. Можно сказать «две тамады» или «встретился с тамадами», но формы «тамадов» просто не существует. Если нужно сказать про них в родительном падеже, лучше просто заменить слово на «ведущих».

Козыри. Нас сбивает с толку глагол «козырять», из-за которого так и хочется прилепить окончание -я. Не поддавайтесь: правильно — «козыри».

Окорока. А вот тут наоборот — никаких «окороков». Только «окорока» и никак иначе. То же самое с «окорочками».

Дупла. Само слово простое, но стоит дойти до родительного падежа, и начинаются мучения. Запоминаем: правильно — «нет дупел». Все остальные варианты — мимо.

Якоря. Когда-то вариант «якори» был в ходу, но те времена прошли. Сейчас норма одна: корабли бросают «якоря».

Как видите, сюрпризы могут подкинуть даже самые обычные слова. Если сомневаетесь — лучше лишний раз заглянуть в словарь, чем верить привычке.

Помните, что модные речевые искажения появляются даже у грамотных людей: в обиход входят конструкции вроде «умеет в аналитику» или замена слова «последний» на «крайний», хотя они звучат искусственно. Вместе с ними распространяются штампы «архиважный», «ну, такое», «в разы» и «чуть более чем полностью», которые создают видимость выразительности, но чаще делают речь неточной и перегруженной, о чем писал «ГлагоL».