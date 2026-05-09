Какое наказание было на Руси за измену мужу

Говорят, раньше женщины были верными и знали своё место. Но если присмотреться к древним уложениям и сохранившимся наказам, станет ясно — боялись наши бабки страшно и заслуженно. Двойные стандарты существовали не только в этикете, но и в праве. За один и тот же проступок мужчина отделывался «испугом» и кошельком, а женщину ждал позор на публичной площади или тихая смерть в монастырском подвале.

© Unsplash

Обычай против закона: расправа до крещения

До того как на русскую землю пришли византийские нравы, мужчины решали вопросы любви кулаками. Женщина, «умыкнутая» силой или купленная за вено, по сути, была частью имущества. Этнограф Серафим Шашков писал, что мужчина мог покарать неверную жену как ему заблагорассудится, вплоть до убийства — и никто слово не сказал. А вот мужчина был абсолютно свободен: многоженство и наложницы не считались пороком, а лишь подтверждали статус и богатство. Русская Правда, созданная при Ярославе Мудром, остававшаяся основным сводом законов до XVI века, приравнивала убийство женщины к убийству мужчины, требуя уплаты 40 гривен. Но если дама оказывалась виновата в измене, сумма компенсации за ее убийство падала в два раза. Получалось, что жизнь неверной женщины стоила дешевле лошади.

Церковный устав и новая механика унижения

С принятием христианства интимная сторона жизни перешла под юрисдикцию церкви, где светская власть передала пальму первенства в вопросах брака и супружеской верности епископам.

Главный документ эпохи — Устав князя Ярослава Мудрого.

В нем впервые прописаны наказания за прелюбодеяние. И здесь двойные стандарты возводятся в ранг государственной политики.

Если грешит муж: изменой считался только тот факт, если у блудника рождались дети на стороне. Наказание: штраф. Какая сумма? Размер определял лично князь, но, как правило, это были неразорительные деньги, которые забирала церковь.

изменой считался только тот факт, если у блудника рождались дети на стороне. Наказание: штраф. Какая сумма? Размер определял лично князь, но, как правило, это были неразорительные деньги, которые забирала церковь. Если грешит жена: поймать её на связи с любовником было гораздо проще. Наказание было не денежным — моральным и физическим.

Позор, плети и прядильный двор

Если в Европе изменщиц сжигали на кострах, на Руси женщин предпочитали делать несчастными долго и публично. Архивы сохранили несколько инстанций наказания, которые накладывались одна на другую:

Первая инстанция: развод. Закон обязывал мужа немедленно прогнать неверную супругу. Если же мужчина проявлял слабость и прощал блудницу, наказание грозило уже ему — его могли оштрафовать. Раскаяние не приветствовалось.

Вторая инстанция: позорная повинность. Самой страшной карой для женщины в Средние века стала работа в «прядильном дворе». Это была не мастерская, а принудительные работы под надзором — суровый аналог женской тюрьмы для блудниц.

Третья инстанция: физическое наказание. В XVII веке, как писал историк Н. Костомаров, уличенную в измене женщину ждала публичная порка. Ее раздевали и били кнутом или плетью до полусмерти, после чего отправляли в прядильный двор, где ее держали голодом на хлебе и воде. Дворяне, конечно, откупались от таких позорищ наличными или попадали в домашнюю тюрьму, но суть тренда оставалась той же. Иногда женщину могли даже закопать живьем в землю.

Четвертая инстанция: отлучение. Провинившейся женщине давали епитимью (церковное покаяние) сроком до 15 лет, либо вообще отправляли в монастырь. Последствия этой процедуры были страшными — она навсегда теряла право выходить замуж и носить фамилию мужа.

Отступление про мужчин

Для сравнения: если суд уличал мужа в промискуитете, он либо платил церкви штраф, либо получал год епитимьи, которая заключалась в обязательных беседах со священником и длительных молитвах.

Но и здесь была своя лазейка: если у мужчины была любовница, но не было детей, суды отказывались считать это изменой как таковой!

Сам же мужчина, уличивший жену, получал практически полную власть. Позже «Соборное уложение» 1649 года и обычаи крестьянской общины дали ему право наказывать бывшую жену как угодно — например, в Тверской губернии ослушница была обязана везти мужа на телеге, впрягшись вместо лошади, пока он нахлестывал ее кнутом.

Урок истории

Взрослые законы сурового Средневековья, как и сегодняшний кнут, — плохой помощник в делах сердечных. Наказание русских жен за измену было расправой, где мужское самолюбие мерилось рублем и кнутом, а женская жизнь — гривнами и позором. Историческая справедливость восторжествовала далеко не сразу. Но память о том, как в России менялась цена неверности, стоит сохранить хотя бы для того, чтобы понять ценность взаимного уважения в доме сегодня.