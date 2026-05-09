Воскресенье: почему в СССР этот день сделали последним в неделе

Мы привыкли, что неделя начинается с тяжелого утра понедельника и заканчивается долгожданным воскресеньем. Но так было не всегда — и уж точно не в ту эпоху, когда за словом «неделя» стоял вовсе не период между рабочими буднями, а один-единственный день.

Зеркальная логика языка

Слова, которые мы произносим не задумываясь, на самом деле хранят память о другом мироустройстве. В древности семь календарных дней назывались «седмицей» (от слова «семь»). А словом «неделя» обозначали только воскресенье — день, в который ничего «не делали», посвященный отдыху.

Эта языковая логика объясняет всё. «Понедельник» — день, идущий по окончании «недели». «Вторник» — второй день после дня безделья. Этот же принцип работает и в других славянских языках: по-украински воскресенье до сих пор называется неділя, по-польски — niedziela. «Среда» — середина седмицы, что работает только при отсчете от воскресенья (четвертый день из семи оказывается ровно посередине). «Четверг» и «пятница» — просто четвертый и пятый дни. И только «суббота», заимствованная из древнееврейского шаббат, закрывает неделю как день покоя.

Историки и лингвисты сходятся во мнении: именно понедельник — построждественское нововведение. Пока на Западе сохраняли память о воскресном начале, молодое советское государство развернуло неделю на 180 градусов.

Большевики и поход против «недели»

Октябрьский переворот 1917 года был не только игрой в геополитические шахматы, но и наступлением на церковь. Знаменитый декрет 1918 года о переходе на григорианский календарь сделал Россию созвучной Европе, а заодно отделил «культурные народы» от отсталого старорежимья. За религиозную дымку было велено бороться, а воскресенье фонило «неделей» — гнездом православного духа.

Хотя в первые годы советской власти выходной день на бумаге оставался за воскресеньем, идеологический нажим ужесточался. В декретах того времени воскресенье фигурировало как формальный день еженедельного отдыха. Но параллельно разворачивалась работа по выкорчёвыванию всего сакрального из календаря.

Эксперимент по дроблению времени

До настоящего «уничтожения» недели рука дошла в 1929 году. СНК СССР 26 августа принял постановление «О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР». Рабочих разделили по цветам (жёлтый, розовый, красный, фиолетовый, зелёный), чтобы каждые 4 из 5 дней они трудились без остановки, а на пятый выдыхали вразнобой. Семь дней в неделе официально исчезли — вместо них пришли 72 пятидневки подряд. Церковные праздники, в том числе воскресенье, исчезли из производственных таблиц. Идеологи торжествовали, народ — нет: семьи не могли собраться вместе из-за разного цвета их табелей.

В 1931 году пятидневку сменила шестидневка. Теперь у всех граждан был общий выходной, но приходился он не на «религиозный пережиток», а на фиксированные даты каждого месяца: 6, 12, 18, 24 и 30 числа.

Несмотря на все усилия, эксперимент истощил себя. 26 июня 1940 года СССР вернулся к привычной семидневке. Но мир уже пошел по-новому: главный день отдыха снова называли воскресеньем, а вот счет времени приказал начинать с понедельника. Указ так и не попытались расшифровать обывателям — просто на календарях, газетах и планах замаячил первый рабочий после «не-делания».

А был ли мальчик?

Основной научный консенсус гласит, что традиционное начало недели с понедельника закрепилось в советское время после цепочки новаций. Главный же парадокс произошел на уровне этимологии: когда воскресенье перестало «не делать», а стало выходным перед понедельником, в языковой путанице родился тот самый загадочный фантом, который мы сегодня называем распорядком. В отличие от США или Израиля, Россия в 30-х годах окончательно и бесповоротно перенесла психологический старт на день тяжелого труда.

Мы никогда не узнаем, когда и как именно понедельник сел на трон дня первого. Но фраза «понедельник — день тяжелый» стала народной мудростью, а вот о том, что один из дней недели «ничего не делает», помнят разве что филологи.