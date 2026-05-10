Почему Москва изначально называлась Кучково

Мы привыкли, что Москва — это Москва. Но примерно до середины XIV века первое лицо города носило совсем другое имя. Оказывается, задолго до того, как Кремль стал олицетворением мощи, местность, где он стоит, звалась Кучково. И если бы судьба распорядилась иначе, сегодня мы жили бы не в Москве, а где-нибудь в «Кучкове-сити».

Легенда о хозяине земли

В XII веке на месте шумной столицы были густые леса и несколько сел. Владел всем этим добром суздальский боярин Степан Иванович Кучко (или Кучка). Местные называли ту местность просто — Кучково. Считается, что боярин был фигурой для тех мест значительной — имел крепкое хозяйство, собирал дань и чувствовал себя полноправным властелином.

Пока однажды на горизонте не появился князь Юрий Долгорукий. Это был типичный захватчик своего времени: любой город, который ему нравился, он тут же включал в свою «кремлевскую» сеть, ставил там гарнизон и отправлял на княжение своих людей.

Смертельная обида

По летописям, во время одного из объездов земель Юрий Долгорукий остановился в Кучкове. Но боярин Кучка, по легенде, не оказал ему должных почестей — проявил дерзость и «грубость».

Разгневанный князь не стал миндальничать: Кучку приказал казнить, а его земли и села забрал себе. На месте владений убитого боярина, как предполагают, и была впоследствии заложена крепость — та самая Москва.

Что случилось с наследниками?

Существует еще более темная версия произошедшего. Некоторые историки пересказывают романтическую (и кровавую) легенду, согласно которой князь положил глаз на жену боярина Кучки. Именно ради нее и была организована расправа.

Однако в «Сказании об убиении Даниила Суздальского» - ключевом литературном памятнике, описывающем эти события, упор делается на присвоение власти, а не на любовную интрижку.

Как бы то ни было, детей казненного (сыновей Петра и Якима) Юрий Долгорукий, по одной из летописных версий, забрал к себе на службу. А дочь Улиту выдал замуж за своего сына — Андрея Боголюбского. Как говорится, держи врагов близко…

Родовое проклятие Кучковичей

В этом и кроется главная трагедия. История на этом не закончилась. В 1174 году рана, нанесенная Кучковичам, вскрылась вновь. Сын Юрия, князь Андрей Боголюбский, (тот самый, что был женат на Улите Кучковне) пал жертвой заговора бояр, среди которых были сыновья того самого боярина Кучко. Месть спустя десятилетие свершилась.

От Кучкова до Москвы

Удивительно, но даже после казни боярина топоним «Кучково» держался невероятно долго. В Ипатьевской летописи название будущей столицы прямо указано так: «Кучково, рекше Москва» (то есть «Кучково, то есть Москва»). Это значит, что некоторое время два названия существовали параллельно. Однако в итоге победило именно то, что сейчас у нас на слуху. Имя «Москва» — финно-угорского происхождения, означает оно что-то вроде «темная вода». Оно оказалось более «говорящим» и географически точным, чем личное имя казненного владельца.

Тень боярина на карте

Однако боярин Кучко не канул в Лету совсем. Его именем до сих пор названа область в центре Москвы — Кучково поле (между Лубянкой и Сретенкой).

Интересно, что местность эта долгое время имела скверную славу — здесь казнили преступников. Некоторые историки утверждают, что по иронии судьбы именно здесь, на Кучковом поле, прилюдно казнили заговорщиков Кучковичей — тех самых сыновей «отца города», чьи тела затем бросили в озеро (позже названное Чистыми прудами).

Получается удивительная история: город, который мы знаем как официальную столицу, чуть было не стал Кучковым. И только стечение обстоятельств и здравый смысл (река все-таки важнее отдельного правителя) оставили боярина лишь на карте исторических районов. Но легенда о суздальском боярине, погубившем себя из-за гордости и положившем начало целой династии кровавых распрей, делает прогулку по Москве гораздо более захватывающей.