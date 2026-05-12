Как Александр III возвращал Россию «на путь истинный»

145 лет назад Александр III подписал Манифест о незыблемости самодержавия. После того как его отец Александр II стал жертвой покушения, император опасался перемен и решил свернуть общественно-политические реформы в России. По словам историков, попытка законсервировать ситуацию в стране привела лишь к углублению имеющихся проблем и в конечном счёте — к революциям 1905 и 1917 годов.

Реформы Александра II

В середине XIX века Россия оказалась в кризисной ситуации. В ходе Крымской войны проявились проблемы в сфере государственного администрирования, военного управления, экономической политики и научно-технического развития.

Император Николай I во время войны скончался, и власть перешла к его сыну Александру II, который осознал, что страна нуждается в срочных реформах.

После долгих дискуссий в среде политической элиты Александр II в 1861 году отменил крепостное право. Затем последовали реформы в сфере финансов, образования, судоустройства, местного самоуправления и развития вооружённых сил. Император даровал личную свободу крестьянам, передал ряд административных полномочий местным выборным органам власти, создал единую систему судебных учреждений, ввёл всеобщую воинскую повинность вместо рекрутского набора и даровал частичную автономию университетам.

В начале 1880-х министр внутренних дел Михаил Лорис-Меликов подготовил проект политической реформы, предполагавшей мягкое ограничение самодержавия путём созыва представительного органа с законосовещательными правами и привлечения общественности к сотрудничеству с правительством. Проект вошёл в историю под условным названием «конституция Лорис-Меликова», хотя в полном смысле слова Конституцией он не был.

По словам историков, реформы Александра II носили половинчатый характер. Население не получило гарантированных гражданских прав и свобод, а положение крестьян оставалось крайне тяжёлым из-за различных повинностей, долгов и отсутствия у большинства из них возможности получить необходимые земельные участки. Это вызывало острое недовольство как в крестьянской среде, так и среди революционно настроенной интеллигенции.

Изначально наследником Александра II должен был стать его старший сын Николай Александрович. Но он умер от менингита в возрасте 21 года, и к управлению государством пришлось срочно готовить его брата — Александра, которому изначально прочили военную карьеру.

На Александра II за время его правления было организовано несколько покушений. 13 марта 1881 года император скончался в результате ранений, полученных при взрыве, организованном народовольцами. На престол взошёл Александр III.

Манифест и самодержавие

Представители ближайшего политического окружения Александра II дали новому монарху в первые недели его царствования несколько противоречивших друг другу советов — от привлечения общества к законодательной деятельности и ограничения самодержавия до полного сворачивания реформ Александра II. Император временно занял выжидательную позицию. Но вскоре стало ясно, что либерализация общественной жизни в планы монарха не входит.

Александр III в категоричной форме отверг призывы лидеров общественного мнения заменить смертную казнь тюремным заключением для участников покушения на его отца. 20 марта 1881 года император на заседании комитета министров заслушал критическое выступление обер-прокурора Святейшего синода Константина Победоносцева в адрес «конституции Лорис-Меликова». По словам обер-прокурора, принятие проекта уменьшило бы авторитет власти, в то время как нация ожидала твёрдых действий.

«Победоносцев — бывший наставник Александра III — фактически объявил реформы Александра II бедой, которая сбила Россию с пути истинного», — отметил в беседе с RT кандидат исторических наук Леонид Ляшенко.

11 мая 1881 года (29 апреля по старому стилю) Александр III подписал документ, известный в историографии как Манифест о незыблемости самодержавия.

«Посреди великой Нашей скорби Глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело Правления в уповании на Божественный Промысел, с верою в силу и истину Самодержавной Власти, которую Мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на неё поползновений», — говорилось в этом документе.

В манифесте выражалась скорбь по поводу смерти Александра II и осуждались его убийцы. По словам историков, на этом фоне слова об укреплении самодержавия звучали как предложение единственно возможного варианта решения общественных проблем.

«Новый император и его наставник, обер-прокурор Синода Константин Победоносцев, считали, что ослабление самодержавной власти и последующий переход к принятию Конституции только укрепят почву для того, чтобы появлялись многочисленные революционеры, а это будет расшатывать опору трона», — заявил в разговоре с RT историк, эксперт историко-просветительского интернет-проекта «Мой край. История» Александр Кадира.

Вскоре после подписания манифеста Победоносцев признался Александру III, что чиновники восприняли документ «с унынием и раздражением», и охарактеризовал это как «безумное ослепление». Но, по его словам, «все здравые и простые люди» якобы восприняли манифест с несказанной радостью.

«В манифесте не было никаких надежд на перемены в стране. Зимний дворец расписался в своём нежелании делиться властью с обществом», — констатировал Леонид Ляшенко.

Александр III, несмотря на скепсис даже со стороны государственного аппарата, занял сторону Победоносцева и считал, что поступает правильно.

«Императору казалось, что общество разболтано, что отец действительно распустил всю интеллигенцию. И он посчитал, что закручивание гаек поможет России вернуться на путь истинный», — отметил Ляшенко.

Лорис-Меликова отправили в отставку. Проект его политической реформы был окончательно похоронен к радости Победоносцева, называвшего обсуждение «конституции» преступным и спешным шагом. Затем Александр III взялся и за сворачивание других реформ своего отца.

«Курс проводился предельно консервативный, направленный на политическую стабилизацию с помощью репрессий, усиления полицейского надзора. Результаты были неоднозначными. С одной стороны, действительно, политическая стабилизация наступила, народническое движение было разгромлено. С другой стороны, правление Александра III оказалось временем упущенных возможностей. Не решались острейшие проблемы — нехватки земли у крестьян, низкой оплаты труда рабочих при высочайшем уровне эксплуатации», — рассказал в беседе с RT доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров.

Вслед за Лорис-Меликовым в отставку ушли и другие высокопоставленные сторонники реформ Александра II. Новые руководители не стеснялись критиковать политику, которую проводил ранее отец императора. Расширялись полномочия политической полиции, восстанавливались сословные преграды, ограничивалось влияние общества на власть.

«Положения Манифеста о незыблемости самодержавия воплощались в жизнь очень быстро. Был проведён целый ряд контрреформ. Шло закручивание гаек, умножение на ноль любых разговоров о перспективе введения Конституции. Циркуляр «О сокращении гимназического образования», известный также как циркуляр «О кухаркиных детях», закрывал перед выходцами из простого народа двери гимназий. Мол, зачем мужику классическое образование», — рассказал Александр Кадира.

Решения нового правительства ликвидировали университетскую автономию. Усилилась зависимость местного самоуправления от администрации. Ограничивалась гласность в вопросах судопроизводства.

«Некоторые считают, что контрреформы и укрепление самодержавия были спасительными шагами, иначе страна развалилась бы. Но, на мой взгляд, это была консервация опасного положения. Социально-экономические условия менялись, а политика — нет», — отметил Леонид Ляшенко.

По словам историков, власть пыталась улучшить положение народа за счёт точечных экономических решений, таких как понижение выкупных платежей, узаконивание обязательности выкупа крестьянских наделов, учреждение крестьянского поземельного банка для выдачи ссуд, но стране требовались системные преобразования, чтобы идти в ногу со временем, а их не было.

«России не хватало Конституции, официально оформленных прав и свобод человека. Форма правления уже просто не соответствовала духу времени. В конце концов момент для плавных преобразований был упущен», — подчеркнул Виталий Захаров.

Александр III добился многих успехов. За своё правление он не допустил ни одного серьёзного вооружённого конфликта, усилил военную и морскую мощь империи, инициировал сближение Санкт-Петербурга с Парижем, благодаря чему Россия смогла получить крупные французские кредиты. Но прогресс в общественно-политической жизни прекратился, порождая новые социально-экономические проблемы.

Монарх умер после тяжёлой болезни 1 ноября 1894 года. Его царствование оказалось недолгим по сравнению с отцом и дедом. Власть перешла к сыну Александра III — Николаю II.