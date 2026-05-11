Приметы и поверья на 11 мая: что нельзя делать в Максимов день

11 мая по народному календарю отмечают Максимов день. На Руси было принято просить у всех прощения и умываться берёзовым соком. Считалось, что этот сок самый полезный, поэтому его собирали и заготавливали впрок, поили им тех, кто страдал от весенних лихорадок. Перед этим больных купали в дождевой воде или обтирали растопленным снегом, который специально берегли. Процедуру проводили только в ясный день. Православные вспоминают мученика Максима.

© Мир24

Березовым соком лечили цингу, отёки, фурункулёз, артрит и подагру, использовали как мочегонное средство. Люди выходили на перекресток и ждали там тёплого южного ветра — считалось, что он должен вселиться в ладанку, которую затем надевали на больного. «Ветер тепляк — будет здоровяк, — говорили в народе. Тем, кто работал в огороде или саду, полагалось прерваться на сытный обед: верили, чем сытнее еда, тем богаче будет урожай осенью.

Не стоит объясняться в чувствах и ходить на свидания — отношения быстро закончатся, а влюблённые скоро возненавидят друг друга. Замужним женщинам не нужно жаловаться на жизнь — вынесешь сор из избы, останешься в одиночестве. Не следует браться за шитьё: уколешься иглой — серьезно заболеешь. Велика вероятность приобрести дорогую, но некачественную вещь. Чтобы неприятности не прилипали, не стоит пить чай с мёдом. Девушкам рекомендовано не надевать серьги — якобы можно оглохнуть. Стричься и укорачивать ногти 11 мая также не стоит.

Согласно приметам, дождь в этот день — к богатому летнему урожаю. Облака быстро несутся по небу — погода резко ухудшится. Услышать сову — к похолоданию. Вечерний туман — к потеплению в ближайшие дни.