Почему сначала Ленин подписывался именем царя

Вы наверняка ловили себя на мысли: как это так — главный бунтарь и враг самодержавия, по чьей воле расстреляли царскую семью, сам долгое время подписывал документы именем русского императора? Действительно, Владимир Ульянов, еще не ставший для всех просто «Лениным», в переписке и на документах ставил подпись «Н. Ленин» или «Николай Ленин». Имя, которое он себе присвоил, принадлежало не кому-нибудь, а правящему монарху — Николаю II. В чем же тут загадка?

В действительности всё объясняется не демонстративным эпатажем, а суровой необходимостью конспирации. Ульянов — пламенный революционер, за которым охотилась царская охранка, — вынужден был вести двойную жизнь. Но если для конспирации достаточно любой чужой фамилии, почему он выбрал именно «Николай Ленин»? Неужели подколоть власть имущих было важнее собственной безопасности?

Паспорт на имя мертвеца

Самой правдоподобной и распространенной версией сегодня считается вовсе не любовная романтика с загадочной Леной, а проза жизни, достойная детективного романа. Фамилия «Ленин» была позаимствована у реального человека — ярославского дворянина и статского советника Николая Егоровича Ленина. Именно его паспорт каким-то образом попал в руки семьи Ульяновых. Возможно, через сестру вождя, Марию Ильиничну, которая была знакома с сыном этого помещика.

В те времена паспорта не снабжались фотографиями, что делало подделку практически идеальной. Главное неудобство было в другом: настоящий хозяин документов был старше Ульянова на целых 43 года! Но и это не стало помехой для перемещения внутри страны. Именно под именем покойного дворянина будущий вождь мирового пролетариата путешествовал по Российской империи, скрываясь от жандармов. А вот пересекать с этим паспортом границу Ульянов благоразумно не рисковал.

Интересно, что в этой истории есть и череда мистических совпадений. Настоящий Николай Ленин спокойно дожил свой век в чине статского советника, не имея к революции никакого отношения. Зато его сыновья, однофамильцы вождя, были расстреляны во время Гражданской войны. Их собственная фамилия оказалась «живучее» их самих, став бессмертной и самой узнаваемой в мире, а её новый носитель — самой знаменитой личностью в истории.

Версия романтическая и топонимическая (и почему они не работают)

Почему же тогда эта прозаическая история с паспортом не так популярна в народе? А всё потому, что любителей романтики привлекали другие, более красивые легенды.

Первая гласит, что «Ленин» произошло от названия сибирской реки Лена, на берегах которой революционер отбывал ссылку. Это распространенное заблуждение, которое разбивается о простую географию: от места его реального пребывания в Шушенском до реки Лены — более полутора тысяч километров! Вторая версия, более пикантная, отправляет нас на поиски роковой женщины, возлюбленной Ульянова с таким редким именем. Но чересчур много совпадений нужно, чтобы выстроить под это историческую канву.

Так что официальный ответ здесь самый парадоксальный и скучный одновременно. Великий разрушитель монархии начинал свой путь с фальшивого паспорта, где гордо красовалась фамилия «Ленин» — и, по иронии судьбы, она стала ключом к его бессмертию. Вождь мирового пролетариата сменил всего лишь паспорт... и изменил саму историю.