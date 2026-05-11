Побег Девятаева: как он помог СССР полететь в космос

История Михаила Девятаева — это не просто дерзкий побег. Это, пожалуй, единственный случай, когда самодеятельность в плену напрямую спасла гонку за звезды. Этот человек не просто угнал секретный самолет — он вывез с враждебной территории ключи к новой эре.

8 февраля 1945 года произошло событие, которое в одночасье превратило голодного узника концлагеря в одного из главных диверсантов Второй мировой. Десять умирающих от истощения русских парней на острове Узедом захватили бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и, расстреляв спецохрану, ушли в сторону линии фронта. Это был не просто самолет. Это была единственная в рейхе «летающая лаборатория», предназначенная для наведения баллистических ракет «Фау-2».

Гитлер пришел в ярость. Герман Геринг лично вылетел на Узедом, чтобы расстрелять коменданта и охрану за такое фиаско.

Секретный груз: начинка «Летающей лаборатории»

Как только самолет приземлился в расположении советских войск, на место прибыли специалисты. И, естественно, первым делом осмотрели не столько сам самолет, сколько его содержимое (скорее даже то, что к нему прилагалось).

Радиоаппаратура управления: на борту находилась секретнейшая радиоаппаратура, которой в СССР попросту не было. Принципы радиоуправления ракетами, заложенные в этой начинке, позже легли в основу советских систем связи для ракетной техники.

Чертежи «Фау-2»: где-то в сентябре того же года Девятаева, уже отбывавшего наказание в штрафбате (да, его отправили за «фильтрацию»), срочно этапировали обратно на Узедом. Там он встречался с Конструктором № 1 Сергеем Королевым, разыскивая в руинах затопленных заводов уцелевшие узлы ракет.

Как отмычки помогли построить космическую державу

В 1945 году Сергей Павлович Королев, как и Девятаев, только что вышел из «шарашки», но оба они понимали одно: без немецких технологий и «наводки» на эти узлы от человека, видевшего их вживую, создание отечественного ракетного щита могло отложиться на годы.

Именно Королев настоял, чтобы рассекретить «побег из ада» ГОРАЗДО позже (в 1957 году) и наградить летчика орденом Героя. Не за воинскую доблесть — он и так имел сбитые самолеты. А за то, что тот самый поднятый и найденный по описаниям хлам позволил создать Р-1 — точную копию «Фау-2».

От оружия к звездам

Ирония судьбы: те же самые немецкие технологии, которые подарили нам «оружие возмездия», благодаря дальновидности Королева стали фундаментом мирного освоения космоса. Советы не просто скопировали ракету, а переработали конструкцию, создав транспортное средство, способное выводить на орбиту спутник. Без этого, вероятно, знаменитый Спутник-1 в 1957 году и первый полет Гагарина в 1961-м состоялись бы гораздо позже.

Сегодня мы знаем Девятаева как Героя Советского Союза. Но уникальность его в том, что Золотую Звезду он получил не столько за плен, сколько за услуги космической промышленности. Сначала ГУЛАГ как враг народа (его сразу после освобождения отправили в лагерь), потом — благодарность от всего советского народа.

И когда сейчас ракеты «Союз» стартуют с Байконура, это в том числе и реванш того тощего лейтенанта-мордвина, который в разгар лютой войны не побоялся поднять в воздух вражескую машину и привезти домой не просто груду металла, а будущее.