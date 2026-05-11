Какие зарплаты были у солдат во время Второй мировой

На войне, кроме патронов и тушенки, требовались деньги. И хотя о зарплатах во время боевых действий говорят реже, чем о потерях и тактике, это был важный инструмент мотивации. В Красной армии — одна система и «символические» оклады, у союзников по антигитлеровской коалиции — совершенно другая шкала ценностей. Пехотинцы трех великих держав буквально жили на разном финансовом уровне.

Рубль на передовой: как платили красноармейцам

Самое парадоксальное — в Красной армии к началу войны официально действовали те же финансовые нормы, что и в мирное время, с совсем небольшими доработками. Минимальный «бюджет» рядового стрелка первого года кажется просто анекдотичным — 8,5 рубля в месяц. Для сравнения, пол-литровая бутылка водки в 1941 году стоила 3,40 руб. 40 коп., а цена на нее серьезно выросла в первое военное время. Причем с началом боевых действий эту мизерную сумму «удвоили» за счет специфических полевых денег: тем, кто получал меньше 40 рублей, оклад поднимали в два раза — до жалких 17 рублей.

Но это касалось только самых первых летчиков, связистов, артиллеристов и, в меньшей степени, начальников. За окончание выслуги лет и за реальные повышения по службе жалование росло более или менее серьезно. Если солдат второго-третьего года службы мог претендовать всего на 10-17 рублей, то при достижении звания старшины цифра поднималась до 150-300 рублей, которые он уверенно мог отложить на всякий случай.

Зато офицерский корпус был в привилегированном, материально говоря, положении. Командир взвода (зарплата 1941 года) ежемесячно получал 625 рублей, а ротный — все 750 рублей. Командир полка довольствовался 1200 рублями. К концу 1942-го у лиц командного состава оклады тоже выросли: начальник штаба дивизии (1400 руб. в месяц) в конце 1942-го получал уже ровно 1900 рублей.

Тем удивительней тот факт, что советское руководство в 1942 году ввело суперпремии за прямое уничтожение техники врага: за каждый подбитый танк командир орудия и наводчик получали премию в 500 рублей, а остальной расчет — по 200 рублей на брата. Летчиков тоже не обделяли: за бомбардировку Берлина те, кто участвовал в налете 7-8 августа 1941 года, получили по 2000 рублей, а Покрышкин, трижды Герой СССР, в ноябре 1944 был начислен 2140 рублей.

Впрочем, все компенсировалось непостоянством финансовой системы: из-за шальной инфляции уже летом 1943 года кусок мыла стоил 50 рублей, а обычная булка хлеба достигала 200-300 рублей. Странная арифметика, но так и жили.

Западные союзники: 50 долларов и гарантии

По контрасту с этим, солдаты западных союзников выглядели практически банкирами: рядовой пехотинец США зарабатывал по 50 долларов в месяц. Десантники получали на 50 долларов больше, чем пехота — то есть 100 долларов ежемесячно. Цифра не гигантская, но с учетом большого количества бесплатного, что шло от армии — обмундирование, еда, жилье — эти деньги были настоящим подспорьем.

Финансовое положение европейских армий, например, у англичан, было в целом более выгодным, чем у красноармейцев, но все же уступало американцам за океаном.

Рейхсмарки для завоевателей

Гитлеровская Германия изначально строилась как военизированная система и требовала от всех — и фюрера, и солдат — огромных зарплат и концентрации на благосостоянии. Те самые злые немецкие военные зарабатывали прилично. Само жалование рейхсверовцам начиналось с 200-250 рейхсмарок в месяц для рядового солдата.

Гитлер вообще не жалел денег на высшее звено. По некоторым сведениям, рейхсмаршал Геринг получал в месяц до 30 000 рейхсмарок доходов. А фельдмаршалы и гросс-адмиралы зарабатывали порядка 4000 рейхсмарок. В 1941 году гросс-адмиралу Редеру на 65-летие выписали чек на 250 тыс. рейхсмарок. Вне сомнений, в Германии военные были элитой и не стеснялись этого.

Хлеб насущный и последний рубль

Что можно было купить на эти деньги? Солдат Красной армии ежемесячно переводил все, что зарабатывал, в «денежный аттестат» — по сути, легальный перевод семье в тыл для выживания. Солдаты США — сувениры, сигареты и еду из местных. Солдаты вермахта — ценное и полезное имущество — фактически, благополучную жизнь для себя и семьи.

Эта разница в зарплатах наглядно показывает, как сильно различались экономики и приоритеты воюющих держав. СССР сражался за выживание, тратя копейки, но выигрывая войну «народную». Союзники тоже сражались, но сохраняли жизнь своим людям более высокой зарплатой.