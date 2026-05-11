Арина Родионовна: кем на самом деле была няня Пушкина

Она — самая известная няня в русской культуре. Её портрет есть в каждом учебнике, стихи о ней проходят в школе, а имя стало нарицательным. Но знаем мы о ней, по сути, почти ничего. Больше того — многое из того, что мы «знаем», придумано уже после её смерти.

Арина Родионовна — фигура загадочная. И чем дольше исследователи копаются в документах, тем яснее одно: настоящая история этой женщины сильно отличается от хрестоматийного образа.

Ирина, а не Арина. И без фамилии

Начнём с самого простого — с имени. В метрической книге церкви Воскресения Христова в Суйде есть запись: 10 (21) апреля 1758 года у крепостных крестьян Родиона Яковлева и Лукерьи Кирилловой родилась дочь, которую назвали Ириной (или Ириньей). «Арина» — это обиходный, разговорный вариант, который закрепился уже в пушкинском окружении.

Дальше — фамилия. Её не было вовсе. Крепостным фамилии не полагались. Поэтому никакой «Яковлевой» или «Матвеевой» (по мужу) Арина Родионовна при жизни не была. Эти фамилии придумали пушкинисты уже в XX веке, пытаясь вписать крестьянку в привычную систему именования. В документах она значится просто как «Арина Родионова» — дочь Родиона.

Не русская? Ижорка и старообрядка

Самый неожиданный поворот: Арина Родионовна, которую все привыкли считать воплощением русской народной души, вероятно, не была русской по происхождению. Она родилась в окрестностях Суйды — землях, где издавна жили ижорцы, потомки финно-угорского племени, которое называли «чудью».

Кроме того, некоторые историки подозревают, что Арина Родионовна была родом из старообрядческой среды. Пушкин писал другу Вяземскому в 1826 году: няня выучила наизусть редкую старинную молитву времен царя Ивана, «теперь у неё попы дерут молебен…» Старообрядцы бережно хранили дораскольные тексты, и знание такой молитвы в простой крестьянской семье — факт показательный.

Горькая женская доля

В 23 года Арина вышла замуж за крепостного Фёдора Матвеева. Замужество вышло несчастливым: муж пил, относился к жене без любви, рано умер от алкоголизма. На руках у молодой женщины осталось четверо детей.

В 1792 году бабушка Пушкина Мария Алексеевна Ганнибал взяла Арину Родионовну няней для воспитания племянника Алексея. Та выходила и его, и потом детей Пушкиных — Ольгу, Александра и Льва. Барыня даровала няне отдельную избу, что было огромным подспорьем для многодетной вдовы.

«Мамушка» в ссылке

Самые тёплые отношения между поэтом и няней сложились не в детстве, а позже — в 1824–1826 годах, когда Пушкин отбывал ссылку в Михайловском. Именно там он по-настоящему оценил её сказки: вечерами слушал, записывал, переосмысливал.

«Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» — писал он брату.

Пушкин называл её не няней, а «мамушкой». Она стала ему ближе родной матери.

«Старушка почтенная... с грешком»

Как выглядела Арина Родионовна — загадка. Знаменитый портрет работы неизвестного художника из школьных учебников, скорее всего, не имеет с ней ничего общего. На нём изображена худая пожилая женщина с острым носом. А Мария Осипова, соседка Пушкина по Михайловскому, описывала её иначе:

«Старушка чрезвычайно почтенная — лицом полная, вся седая, страстно любившая своего питомца…»

А дальше в ряде изданий цитату обрезали. Осипова добавляла: «...но с одним грешком — любила выпить». Да и сам Пушкин писал:

«Выпьем с горя; где же кружка?»

Няня была весёлой, хлебосольной собеседницей, которая не чуралась рюмки-другой. Уж точно не хрестоматийная сентиментальная старушка.

Смерть в одиночестве

Арина Родионовна скончалась 31 июля (12 августа) 1828 года в Петербурге, в доме Ольги Пушкиной. Похоронили её на Смоленском кладбище. Самого поэта на похоронах не было — он находился в Петербурге, но по неизвестной причине не пришёл. Никто из семьи Пушкиных могилу няни не посещал. Нашли её только в XX веке — и то приблизительно.

Памятник Арина Родионовна получила посмертный: гениальные стихи поэта, которые и сегодня читает каждый русский школьник.