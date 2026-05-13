Почему 13 мая в церковном календаре — особенный день

13 мая в церковном календаре — особенный день. Прежде всего, сегодня вспоминают апостола Иакова Зеведеева. Это один из двенадцати самых близких учеников Христа, родной брат апостола Иоанна Богослова. До встречи со Спасителем братья были обычными рыбаками. Но они без раздумий оставили лодки и сети, чтобы пойти за Учителем, рассказывают авторы издания «Вокруг света».

Иаков входил в тройку самых доверенных учеников вместе с апостолом Петром и братом Иоанном. Именно они видели воскрешение дочери Иаира, чудо Преображения на горе Фавор и молились рядом со Христом в Гефсиманском саду.

После Воскресения Иаков проповедовал Евангелие в Иерусалиме и других первых христианских общинах. Ему суждено было стать первым из двенадцати апостолов, кто погиб за веру. Около 44 года царь Ирод Агриппа приказал казнить его мечом. Для христиан этот день — повод вспомнить о верности, которую доказали делом и всей жизнью.

В храмах сегодня идут службы, на которых читают отрывки из Евангелия о жизни апостолов. Шумных народных гуляний на этот праздник нет. Главное для верующих в этот день — прийти на службу и помолиться.

Конечно, Иаков — не единственный святой, кого чтят 13 мая. Сегодня вспоминают и Игнатия Брянчанинова. Это знаменитый русский духовный писатель XIX века. Его книги о молитве и внутренней жизни человека до сих пор читают во всем мире.

Еще один святой этого дня — Никита Новгородский. Он начинал как затворник Киево-Печерской лавры, а позже стал новгородским епископом, которого люди любили за искреннее покаяние и заботу о пастве. В этот же день почитают святителя Доната Еврийского и праведную деву Гликерию Новгородскую — ее имя особенно чтят в новгородских землях.

В народном календаре этот день называли Яковом Теплым. На Руси считалось, что именно сейчас весна окончательно побеждает зиму. Люди внимательно следили за погодой, чтобы узнать, какими будут лето и урожай. А еще с Якова Теплого смело отправлялись в дальний путь, ведь весенняя распутица на дорогах к этому времени обычно заканчивалась. Так христианская память об апостоле тесно переплелась в народной жизни с началом долгожданного лета.

Вчера православные христиане чтили память девяти мучеников Кизических — Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Они жили в III веке в городе Кизике в Малой Азии, где исповедовать христианство было опасно, писал «ГлагоL».