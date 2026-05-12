Как появилось Донское казачество

Особой гордостью России давно уже стало его казачество. Для многих в Европе казак и есть синоним русского человека. Они на протяжении веков верно служили стране — Кубанские, Терские, Уральские, Забайкальские. Но самым многочисленным и первым признанным государством стало Донское казачество. На политической сцене оно официально появилось по указу царя Ивана Грозного 12 мая 1570 года.

Это дата, когда государство признало наличие такого военного сословия. Сам указ был издан еще 3 января, а до казаков вот «доехал» только 12 мая. Но казаки возникли намного раньше всех официальных признаний: впервые как военная сила они упоминаются в летописях под 1444 годом, когда «пришли на лыжах с сулицами, с дубьем» в войско московского великого князя Василия Темного, и тогда они назывались «рязанскими».

Историкам очень сложно определить четкие хронологические границы и сословно-правовые признаки возникновения казачества. Большинство теорий, которые «гуляют» в информационном пространстве не отвечают методологическим принципам, принятым в науке.

Сложность здесь в том, что казаки возникли как стихийное общество «вольных» людей, часто беглых и вне закона. На этом своем этапе они, естественно, не вели никакой документации. Поэтому о казаках мы узнаем по отрывочным упоминаниям внешних, по отношению к ним, игроков – русских княжеств, Литвы, Польши, европейцев, если их нелегкая заносила в те края.

Южнорусская степь всегда была местом малолюдным – уж очень опасно тут было жить. В совсем древние времена еще и коридором для переселения народов. Поэтому даже если какое племя и пыталось в этой степи осесть, то его сметала очередная волна венгров, гуннов, аваров. Кого-то перебьют, а кого-то и увлекут за собой в Европу. Закончилось тем, что эти степи между Волгой и Доном прозвали «Диким полем».

Поселиться здесь оседлым людям и вовсе было сложно – никакой возможности оборонять ровную степь. Единственно кому относительно хорошо жилось, так это «вольным людям». То есть, фактически, разбойникам. Они тут появляются еще во времена Древней Руси.

Но с монгольским завоеванием пропадают и они – ханы довольно быстро навели там «порядок» — степь окончательно обезлюдела. И только когда Золотая Орда ослабла после разгрома Тохтамыша Тимуром в 1391 и 1395 годах, тут снова начинают появляться некие ватаги.

Историки их называют «специфические группы населения». Это такое политкорректное указание на разного рода сборное сообщество. В степь бежали от непомерных поборов феодалов, причем не только из Руси – Московской и Литовской, но и более отдаленных мест. Известно, что там оказывались и европейцы, уже в XVI веке встречались сербы, хорваты и другие национальности. Помимо беглых холопов, естественно, были и те, кто скрывался от правосудия.

В результате получился такой плавильный котел, который и привел к возникновению своеобразной казачьей культуры. Вначале это были, как уже сказано, небольшие ватаги, которые, как предполагают, враждовали между собой. Затем начался процесс слияния. Кстати, подобные явления в Средние века наблюдались на многих «серых» территориях, например между Священной Римской и Османскими империями. Но уникальное сословие, которое мы называем казаками, сложилось только у нас.

Откуда взялось слово «казак» до конца тоже непонятно. Ясно только, что оно явно тюркского происхождения. Точно также как и ставшие нам привычными другие слова – «майдан», «есаул», «курень», «бунчук». Известно, что казаками в Крымском ханстве называли людей, которые отправлялись в разбойничьи набеги на Русь и Польшу за пленными, чтобы продать их в рабство.

Среди версий есть также такие, которые связаны с древними названиями народов населявших, в основном, Северный Кавказ. Так предки осетин называли таким именем касогов, примерно также их именовали и мингрельцы. Но версия с «разбойной» темой остается основной. У тюркских народов были созвучные слова, которые означали «вольный человек», «изгнанник», а потом так и реальных разбойников стали называть.

И у тюрков, надо сказать, было за что прозвать ватаги в степи разбойниками. Те частенько «за зипунами» как раз к ним и наведывались. То есть приходили пограбить. Но часто это были ответные набеги.

Считается, что Донские казаки были первыми. Те же запорожцы появились заметно позже и сильно отличались от донцов. Различие было видно буквально во всем – в культуре, особенностях речи и, даже, внешнем виде.

Так, например, донские казаки никогда не носили оселедца – чуба, и отвислых усов, голов не брили. Напротив, имели бороды. Запорожские казаки в массе своей были темноволосыми, а донские – русые. Этнографы и антропологи объясняют это тем, что в формировании запорожских казаков большую роль сыграли как раз тюркские народы, тогда как донских – русичи.

А еще донцы никогда не носили шаровары. Кстати, запорожцы их тоже освоили только в XVIII веке, переняв у турок. Так что тот же Богдан Хмельницкий сроду такой одежды не носил. В военном отношении донские казаки превосходили запорожских организованностью – там даже артиллерия была. Последние частенько «шкоду чинили» на русских и польских территориях, донские такое допускали редко, в основном турок беспокоили.

Донские казаки и занимали гораздо более значительную территорию. Местом обитания Войска Донского (которое окончательно сформировалось в XVII столетии) стали нынешние Ростовская, Воронежская, Волгоградская, Луганская области и Донецкая народная республика. Первой столицей стала станица Раздорская, а потом Новочеркасск. Огромный край!

И вот ко второй половине XVI века русскому правительству стало окончательно ясно – на юге страны появилась значительная военная сила, которую можно и нужно использовать во благо государства. 3 января 1570 года выходит указ царя Ивана Грозного, который образовывал Донское казачество. Считается, что документ казаки получили 12 мая и с этого момента начинается их официальная служба России.