Какие фамилии донских казаков пошли от тюрков

Вы когда-нибудь задумывались, почему среди донских фамилий так много «темных»? Караченцов, Каратаев, Карасев — один только корень «кара» (черный) чего стоит. Или взять глухую таежную фамилию Бурханов. Вроде бы звучит по-русски, а отдаёт чем-то далёким, южным. Так и есть: львиная доля донских фамилий — это не переиначенные славянские прозвища, а тюркские имена, которые казаки просто «обрусили» окончанием -ов или -ин.

Дикое поле и горячая кровь

Историки до сих пор ломают копья, кто такие донские казаки — беглые русские крестьяне или остепенившиеся кочевники. Известно одно: слово «казак» — тюркское и означает «вольный человек, воин». И вольница эта с древности впитывала всех, кто умел держать саблю и не боялся смерти. Здесь селились и остатки половцев, и черные клобуки (тюрки-христиане), и ногайцы, и калмыки. Со временем они крестились, женились на русских и растворялись в казачьей среде. Но родовая память осталась в фамилиях.

«Черные» и «железные»: имена как татуировки

Самый заметный пласт — фамилии, образованные от тюркских цветообозначений. Знаменитый актер Николай Караченцов, чьи предки были донскими казаками с 1634 года, шутил, что его фамилия расшифровывается просто: «кара» — черный, «чены» — орел. Возможно, предок был смуглым или носил черный плащ, а может, принадлежал к тотемному знаку. Аналогичная история у Каратаевых («кара» — черный, «тай» — жеребенок) или у Аслановых, где имя происходит от слова «арслан» — лев.

Другой мощный ряд — «железные». Фамилия Темирканов происходит от тюркского «тимер» (железо), а Тимуровы — от имени «Timur», что означает то же самое. Такие имена давали вождям или крепким воинам.

«Сын попа» или «черный священник»? Маскировка под православие

Тут мы подходим к самому интересному — фамилиям-обманкам. Многие казачьи фамилии звучат как церковные, но на деле отражают языческое прошлое. Возьмем Харламовых. Специалист уверенно скажет: звучит как от имени Харлампий. Но на тюркском «хар лам» означает «черный священник» (лама).

Или знаменитая фамилия Туроверов. На ум приходит «туровер» (тот, кто верит в тура?). А на самом деле это гибрид: тюркское слово «тур» (неправильный, иноверец) + русское «вера». Прозвище «Туровер» давали тому, кто недавно принял православие, напоминая: «Смотри, ты иноверец, тебя крестили!».

Прямые указания на национальность: откуда ты, казак?

Самая наивная часть. В переписях 18-19 веков полно фамилий, которые напрямую указывают на корни рода. Татаринов, Башкиров, Нагаев, Ногаев, Калмыков, Мещеряков. Эти фамилии не означают, что их носитель был татарином (хотя на Дону до 19 века жили целые группы казаков-мусульман и казаков-татар, называвших себя просто «донскими татарами»). Чаще всего это просто прозвище первого поселенца: «наш станичник, который пришел из Ногайской орды».

Осевшие на Дону турки и татары носили фамилии Туркины, Турченковы, Татаркин. А некоторые потомки татар и ногайцев, напротив, старались затеряться в славянском море, меняя окончания.

Итог: родовой документ

Фамилия для казака была не просто словом, а клеймом. По ней можно было прочитать всю историю рода: был ли предок табунщиком-ногайцем или половецким ханом, принял ли крещение добровольно или получил кличку от соседей.

Современные носители фамилий Туроверов или Берендеев часто и не подозревают, что их предки носили тюркские имена и говорили на двух языках. Но стоит копнуть чуть глубже, и за привычным русским окончанием -ов открывается целая эпоха: время, когда Дикое поле было местом встречи культур, а вольный Дон не спрашивал человека о вере, а смотрел лишь на его храбрость.