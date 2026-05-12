От какого пустяка на самом деле умер Чингисхан

Август 1227 года. Где-то в ставке на берегу Желтой реки умирает человек, чье имя заставляло дрожать полмира от Китая до Каспия. Чингисхану почти семьдесят. Только что практически уничтожено тангутское государство Си Ся, столица вот-вот падет. И вдруг слухи: хан тяжело болен. Через восемь дней его не стало. Причина? Вот тут начинается самое интересное. Легенд сложили больше, чем на всех каганов вместе взятых. Но что там было на самом деле?

Классика: упал с коня

Персидский историк Рашид-ад-Дин записал, что все началось с пустяка. Осенью 1225 года на охоте Чингисхан упал с лошади и сильно ушибся. Проболел всю зиму. Казалось бы, бывалый наездник — чего проще? Но возраст и старые раны дали о себе знать. Официально считалось, что болезнь после того падения и свела его в могилу двумя годами позже.

Скептики возражали: хан оставался бодрым старичком, сам водил войска, и рецидив старой травмы вряд ли выглядел бы как скоротечная лихорадка. Но факт оставался фактом — Рашид-ад-дин эту версию записал, Марко Поло ее не отвергал, и она стала почти официальной. Однако не единственной.

Куда более пикантные истории

Марко Поло, например, считал иначе. В его записях Чингисхан умирает от отравленной стрелы, которая попала ему в колено во время последней войны с тангутским царством.

Плано Карпини, посланник Папы Римского, вернувшись из Монголии в 1247 году, сообщил — удар молнии. И это, кстати, не такая уж плохая смерть для «Потрясателя Вселенной».

Но самая экзотическая легенда появилась в поздних монгольских летописях. Согласно ей, последней ночью перед смертью хан взял в наложницы пленную тангутскую принцессу — красавицу Кюр-Белдишин-хатун. Та, чтобы отомстить за поруганную родину и погубленного мужа, во время близости перекусила зубами сонную артерию Чингисхана. Великий завоеватель истек кровью. Красиво, драматично, и, к сожалению, ничем не подтверждено.

Была еще версия о зараженной стреле, которой ранили хана во время боя с китайцами. Но и это — лишь домыслы врагов, желавших принизить его победы, или друзей, старавшихся возвеличить его смерть.

Смертельная лихорадка: чума?

Исследователи из Университета Аделаиды в 2021 году решили отмести все эти романтические байки и обратились к сухим цифрам. Единственный более-менее достоверный источник — «История Юаня», китайский исторический текст эпохи династии Мин. Там говорится: с 18 по 25 августа 1227 года у Чингисхана поднялась температура. Он почувствовал себя плохо и скончался спустя восемь дней.

Раньше думали — брюшной тиф. Но у завоевателя не наблюдалось типичных для этой болезни симптомов: боли в животе и рвоты. А вот климатические условия, тесное общение с грызунами в степи и тот факт, что эпидемия поразила монгольскую армию еще годом ранее — все указывало на одно. Чума. Бубоны, лихорадка, стремительный конец.

«С учетом общих обстоятельств болезни, охватившей его армию еще в 1226 году, можно предложить более разумный вывод — чума», — написали авторы работы.

Следовательно, ни стрела, ни молния, ни даже страстный укус тангутской принцессы. Обыкновенная чумная палочка — вот что на самом деле убило создателя величайшей империи в истории человечества.

Почему мы никогда не узнаем наверняка

Все эти споры были бы не нужны, если бы ученые могли просто эксгумировать останки Чингисхана и взять образец ДНК. Но здесь начинается не менее интересная история.

Чингисхан завещал похоронить его в тайне. И воины исполнили волю повелителя буквально. По преданию, могилу хана растоптал табун из тысячи лошадей, чтобы сровнять с землей. Всех рабов, производивших захоронение, перебили. Конвоиров тоже. А чтобы закрепить результат, стража уничтожила всех, кто встречался траурному кортесу на пути. Легенды даже говорят, что поверх могилы пустили русло реки. Место захоронения до сих пор не найдено.

В 2026 году ученые приблизились к разгадке, обнаружив в захоронениях в Монголии специфический генетический маркер — кластер C3, который может указывать на потомков Чингисхана. Но до прямого анализа его костей еще далеко.

Итог: ничего героического

Нелепость смерти Чингисхана в том, что он, уничтожавший армии и рушивший царства, покоритель половины Азии, в конце концов скончался от самой банальной напасти. От чумы. Или от последствий давнего падения с коня. Или от других естественных причин — никто точно не знает.

Легенды и выдумки, как отметили аделаидские исследователи, «приписываются исключительным личностям». Но реальность, как всегда, оказывается прозаичнее. И в этом, пожалуй, главный урок истории: даже величайшие завоеватели умирают так же глупо и незаметно, как простые смертные.