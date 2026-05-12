«Простоя девица»: почему Иван Грозный так оскорблял королеву Англии

В 1570 году английская королева Елизавета I получила послание, которое могла бы назвать самой унизительной депешей в своей жизни. Русский царь Иван Грозный обращался к ней так, как не смели обращаться самые заклятые враги. «А ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая девица», — писал самодержец всея Руси, фактически называя могущественную королеву Англии никчемной девкой. Что же произошло?

Союз, начавшийся с крушения

История отношений двух монархов стартовала красиво. В 1553 году английская экспедиция Хью Уиллоуби и Ричарда Ченслора сбилась с курса в поисках северо-восточного пути в Азию и неожиданно вышла к русским берегам Белого моря. Ченслор добрался до Москвы и получил аудиенцию у Ивана Грозного. Для Москвы это был шанс получить прямой торговый коридор в Европу в обход враждебных Польши и Ливонии. Для Англии — доступ к сырью и огромному рынку без посредников.

В 1555 году в Лондоне учредили Московскую компанию, получившую привилегии на русскую торговлю. Переписка между Иваном IV и Елизаветой I завязалась с 1562 года и продолжалась инициативами и обещаниями. Но под внешним лоском дипломатической вежливости скрывался настоящий торг, в котором у каждого была своя цена.

Зачем царю понадобилось убежище

Вопреки расхожему мифу, Иван Грозный сватался к английской королеве отнюдь не из романтических соображений. В письмах нет ни слова о чувствах. Интерес царя был предельно земным: он искал политическое убежище и гарантии.

К концу 1560-х Россия увязла в затяжной Ливонской войне против целого узла противников. Внутри страны опричнина раскалывала элиту и делала будущее непредсказуемым даже для самого царя. В этой атмосфере Иван начал всерьез рассматривать вариант побега: возможность в крайнем случае уйти из страны, вывезти сокровища и получить безопасность на берегах Туманного Альбиона.

Елизавета I, в свою очередь, была прагматиком. Англия получала от торговли с Московией солидную прибыль, но не собиралась ввязываться в рискованные союзы. Она предпочитала держать отношения в рамках торговли и дипломатии, не подписывая опасных обязательств.

Роковое письмо 1570 года

Переписка прервалась. Иван ждал ответа, но вместо официальных гарантий получал лишь уклончивые отписки. Его посланники в Лондоне натыкались на непреодолимую стену. И когда терпение лопнуло, царь взялся за перо.

«Мы думали, что ты правительница своей земли и хочешь чести и выгоды своей стране, — писал Грозный. — Ажно (однако же) у тебя мимо тебя люди владеют, и не токмо люди, но и мужики торговые, и о наших государевых головах, и о честех, и о землях прибытка не ищут, а ищут своих торговых прибытков».

И кульминация:

«А ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая девица».

«Пошлая девица» — совсем не то, что вы подумали

Здесь и кроется главный подвох, который тысячекратно усилил обиду. В древнерусском языке слово «пошлый» не имело того бранного оттенка, какой приобрело позже. Оно означало «обычный», «простой», «исконный». Иван Грозный вкладывал в свою фразу совсем иной смысл, нежели современный матерщинник. Он не считал Елизавету распутной. Он смотрел на нее сверху вниз как нарядно одетую женщину без реальной власти.

Контекст важнее всего: «Пошлая девица» противопоставлялась в его понимании настоящему государю. Царь был уверен, что божественное провидение дало ему право управлять самодержавно. А Елизавета, по его мнению, была простой девкой, у которой всем заправляют безродные купцы, а не королевская воля.

Последняя попытка: невеста для престарелого царя

После гневной вспышки их переписка прервалась на целых 12 лет и возобновилась только в 1582 году. Иван Грозный снова протянул руку. Россия тогда только что вышла из 25-летней Ливонской войны. Царю шел 52-й год, он пережил уже несколько жен (одни умерли, других сослал в монастырь) и ненавидел свою последнюю супругу Марию Нагую. Но он понимал: брак с племянницей английской королевы укрепил бы его международный престиж.

В Лондон отправился дворянин Федор Писемский с тайным поручением: присмотреть 25-летнюю Марию Гастингс и обговорить условия союза. Английский двор быстро нашел причины для отказа: Мария Гастингс якобы была больна, не хотела менять веру и, по слухам, уже состояла в тайной связи. Иван Грозный так и умер в 1584 году неженатым на англичанке.

Смысл оскорбления, который мы потеряли

Так почему же Иван Грозный так оскорблял английскую королеву? Ответ скрывается в трех важных причинах.

Разочарование в союзе. Царь искал военного и политического союзника для борьбы с Речью Посполитой и Швецией, а получал вместо этого торговую сделку с купцами.

Царь искал военного и политического союзника для борьбы с Речью Посполитой и Швецией, а получал вместо этого торговую сделку с купцами. Оскорбленное самолюбие. Иван IV считал себя самодержцем «от Бога», верховным правителем огромной империи. А Елизавета, по его мнению, была простой девой на троне, которой вертят «мужики торговые».

Иван IV считал себя самодержцем «от Бога», верховным правителем огромной империи. А Елизавета, по его мнению, была простой девой на троне, которой вертят «мужики торговые». Скрытый смысл слов. Царь не пытался унизить Елизавету в том смысле, который ей приписывают сегодня. Фраза «пошлая девица» воспринималась в ту эпоху как «обычная, не имеющая настоящей власти правительница».

В итоге, гневная выходка царя стала отражением его характера. Он мог позволить себе быть резким только с тем, кого считал ниже себя по статусу. Елизавета I для него была не великой королевой, а лишь «простой девкой», запутавшейся в интригах собственных подданных. И эта политическая спесь стоила России двух десятилетий напряженных отношений с англичанами.