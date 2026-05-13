«Баба»: каких русских женщин боялись называть этим словом

Слово «баба». Сегодня оно звучит как почти оскорбление. Сказать женщине «баба» — значит намекнуть на её необразованность, простоту или возраст. Но перенеситесь на Русь век эдак в XVI, и картина перевернётся с ног на голову.

«Ба» — это жизнь, а не «ба»

Этимологи отправляют нас в немыслимую древность. В праславянском языке частица «ба» означала «быть», «существовать», «жить». Или — ещё более сакрально — «врата жизни». То есть женщину называли не как-нибудь, а самой сутью бытия.

Отсюда же рождается и знаменитая «баба с возу — кобыле легче». Сегодня мы читаем эту поговорку с пренебрежением. А между тем в ней — просто констатация хозяйственного факта и уважение к женскому труду.

«Молодуха» и «баба»: социальный лифт по полу ребёнка

Система статусов была железной. Не замужняя — «девка» или «девица». Вышла замуж — «молодуха». До свадьбы, кстати, всё это великолепие носило косу и ходило с непокрытой головой. Сразу после замужества волосы прятали — только для мужа.

А затем — рождение первого ребёнка. И вот тут-то этикет разделял женщин на две касты.

Родила сына — молодец, продолжение рода в сильной, мужской ипостаси. Такая женщина оставалась «молодухой» (или «молодкой») до тех пор, пока не родит девочку. А вот родила девочку — нарекалась «бабой». Что это значило? Что она стала «вратами жизни» для той, которая сама в будущем станет «вратами» — то есть для другой женщины, продолжательницы жизни. В этом коротком слове зашифрован целый цикл перерождений.

Про женщину, родившую дочку после череды сыновей, говорили: «Обабилась». И звучало это не как приговор, а как обретение высшего, почти магического статуса.

Именно их боялись назвать «бабой»

Теперь — самое интересное. «Баба» в древности значило нечто большее, чем просто «мать» или «жена». В слове «баба» зашифрованы древние сакральные смыслы. Считалось, что именно женщина, прошедшая через роды и накопившая житейскую мудрость, обладает особой связью с миром предков и даже с потусторонними силами.

Вот этих-то женщин, которые «по-настоящему» были бабами, боялись и уважали. К ним ходили за советом, к ним приводили больных детей. «Баба» в те времена — это и «повивальная бабка» (принимающая роды), и «ворожея», и «знахарка». Именно такая «баба» знала травы, она же могла и «поправить» судьбу, и, если что — «напортить».

Поэтому назвать «бабой» молодую, неопытную сноху или странницу было нельзя. Это было не просто неправильно — это могло навлечь гнев настоящей Бабы, умудрённой жизнью хранительницы знаний. Магическая составляющая была настолько сильна, что слово боялись произносить всуе. Вот почему — внимание, ответ на главный вопрос! — в Древней Руси словом «баба» боялись называть незамужних девушек, молодок, родивших сына, и тем более — посторонних женщин. Можно было ошибиться статусом и накликать беду.

Парадокс: когда «баба» — это каменный мужик

Был у этого слова и вовсе парадоксальный поворот. От тюркских языков в древнерусский попало слово «баба» со значением… «мужчина», «отец» и «предок». Отсюда пресловутые «каменные бабы» в южных степях — это вовсе не бабы, а изваяния предков-мужчин. «Бабий Яр» тоже не имеет отношения к женщинам, а означает «овраг предка».

Как «баба» стала ругательством

Всё переменил XVIII век. Империя зажила по западным лекалам. «Баба» — слово из лексикона простолюдинки, крестьянки, жены кузнеца или плотника. Дворянок так называть перестали — словно другой породы люди стали. Потом стёрлось и уважение: «бабами» стали презрительно кликать любую женщину из бедных слоёв.

Возраст тоже неумолимо вносил коррективы. Если сегодня «бабушкой» называют женщину за 70, то на Руси тридцатипятилетнюю женщину, у которой уже взрослые дети и внуки, величали именно «бабой».

Из почётного звания, которое нужно было заслужить родами, возрастом и мудростью, слово «баба» превратилось в презрительную кличку. Потерялось изначальное уважение к женщине как к вратам жизни, к мистическому существу, стоящему у истоков мироздания. И сегодня, бросая кому-то: «Ты — баба!», мы даже не осознаём, какую тяжесть и древнюю силу мы оскорбляем.