Как панорама «Оборона Севастополя» стала символом отваги и бессмертия

Панорама «Оборона Севастополя» — живописное произведение, которое задумывалось как памятник мужеству и героизму русского солдата и матроса. Но ее судьба сложилась так, что панорама сама стала символом отваги и бессмертия. Она «получила ранения» в Гражданскую войну, «чуть не погибла» в Великую Отечественную, ее восстановление было прописано отдельной строкой в бюджете СССР. А началась история «Обороны Севастополя» 14 мая 1905 года.

В 1899 году было принято решение широко отметить приближающуюся дату – 50 лет Крымской войне и вспомнить ее героические эпизоды. Самым ярким из них была оборона Севастополя, поэтому поступило предложение создать живописную панораму, которая бы отразила этот момент.

Начали искать художника-баталиста, который бы справился с поставленной задачей и выбор пал на Франца Алексеевича Рубо. Это был одессит французского происхождения. Ему мы обязаны сразу двум памятникам живописи, которые помимо высокой художественной ценности, стали еще и символами доблести России. Рубо через семь лет создаст еще и панораму «Бородинская битва».

Сам он всегда именовал себя русским художником и сердился, если представляли как-то иначе. И его понять можно – он родился в России, был коренным одесситом и страшно гордился этим. При этом большую часть жизни проработал в Германии, но только потому, что когда-то тут учился в Баварской академии художеств и успел обзавестись большой мастерской. В Мюнхен Рубо просто ездил доводить до ума уже подготовленные материалы. Ну, примерно, как мы на работу ездим. Остальная жизнь и все вдохновение – только в России.

Даже во время учебы все каникулы он проводил тут, здесь же писал учебные этюды. Сразу же стали заметны два направления, которые интересовали Рубо и которые у него получались лучше всего – пейзаж и батальные сцены. В 1881 году появились первые самостоятельные работы, две из них сразу обратили на себя внимание – «Отряд арабов» и «Атака запорожцев в степи».

Поражало, что у Рубо пейзаж и батальные сцены не разделены на главное и второстепенное, они несли равнозначную смысловую нагрузку. При этом все детали тщательно прописывались. В результате в 1886 году Рубо получает правительственный заказ на создание 15 полотен, посвященных различным героическим страницам в жизни России за последние 150 лет. Их успех был огромным.

Итак, становится понятным, почему комиссия остановила свой выбор на Франце Рубо и предложила ему создать панораму в Севастополе. Он с охотой и радостью берется за этот заказ и выбирает знаковое сражение на Малаховом кургане 6 июня 1855 года, когда 75 тысяч русских отразили генеральный штурм 173 тысяч англо-французских войск.

Начинает с изучения документов и встреч со свидетелями обороны Севастополя, которых в тот момент еще было довольно много в живых. Для этого он едет в город и проводит там все время в изучении местности и беседах. Особенно знаковой стала встреча с генерал-лейтенантом Федором Келлером, участником сражения на Малаховом кургане.

В Севастополе Рубо создает около 50 этюдов. В какой-то момент из Петербурга прибыла комиссия, чтобы проверить насколько верно художник придерживается официальной линии в отражении хода сражения. И сразу потребовала убрать адмирала Нахимова и заменить его фигуру главнокомандующим князем Горчаковым.

Но Горчакова на Малаховом кургане не было, в том сражении он не принимал участие. А вот Нахимов был. Рубо категорически отказался его заменять. И потом еще несколько раз отказывался, игнорируя настойчивые придворные указания. И лишь когда в 1909 году панораму привезли в Петербург, чтобы показать Николаю II — по его личной просьбе согласился закрыть Нахимова пушечным дымом.

Но при реставрации панорамы в 1926 году знаменитый художник и ученик Рубо, Митрофан Греков убрал этот «дымок». Он знал, что и как было на самом деле – Греков тоже принимал участие в создании панорамы «Оборона Севастополя».

А еще из русских художников М. Авилов и К. Тир. Но в массе своей над панорамой трудились немецкие мастера. После поездки в Севастополь Рубо в Петербурге за три месяца создал контурный рисунок панорамы, и как только его утвердили, уехал в свою мюнхенскую мастерскую и начал работу там. Помогали ему известные баталисты Карл Беккер, Карл Фрош, Оскар Мерте и другие, а еще двадцать студентов Баварской академии художеств.

14 мая 1905 года на бывшем 4-м бастионе панорама «Оборона Севастополя» была открыта для всеобщего обозрения. Огромное полотно длинной 115 метров и 14 метров в высоту изображало 4 000 персонажей и буквально поразило собравшихся. Но самой высшей похвалой для Франца Рубо стала оценка участников той битвы на Малаховом кургане: «Все так и было!»

А дальше началась самостоятельная и, как выяснится, тоже героическая жизнь панорамы. Во время Гражданской войны представители Антанты хотели вывезти ее, но жители Севастополя буквально встали горой и не позволили. Еще не хватало, чтобы англичане с французами, которых били на Малаховом кургане, забрали полотно себе!

Но лихолетье не лучшим образом отразилось на произведении: стало ясно, что требуется тщательная реставрация. Советское правительство обратилось к Рубо, который еще до революции окончательно обосновался в Германии – не выпускали из-за Первой мировой войны. Но он был уже старенький и сам приехать не смог. Зато указал на своих учеников, которые могли бы провести эту работу. Так реставрацией занялся Греков.

Когда началась Великая Отечественная война и Вторая оборона Севастополя, то панорама очень пострадала. 25 июня 1942 года здание было повреждено бомбами и снарядами, начался пожар. Солдаты, моряки, пожарные героически сумели спасти 86 фрагментов полотна – 80 процентов всей картины. Их погрузили на транспорт «Ташкент» и вывезли — картина попала вначале в Новосибирск, а потом была перевезена в Москву.

Там специалисты дали оценку: спасено две трети, но отреставрировать до прежнего вида их нереально. Но можно восстановить панораму. По сохранившимся фрагментам, фотографиям, свидетельствам тех, кто принимал участие в ее создании. Правительство страны отдельной строкой предусмотрело финансирование работ в бюджете и прописало в главном экономическом документе – пятилетнем плане.

Группу художников возглавил академик Василий Яковлев, а после его кончины в 1953 году работу продолжил академик Павел Соколов-Скаля. 16 октября 1954 года, к 100-летию начала Первой обороны Севастополя, панорама была торжественно открыта. Запечатлевшая героев России она теперь и сама была героем.