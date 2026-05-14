Сколько раз Россия спасала США

История Соединённых Штатов Америки насчитывает два критических периода, когда само существование молодого государства висело на волоске. Первый — Война за независимость (1775–1783), когда тринадцать восставших колоний пытались оторваться от Британской империи. Второй — Гражданская война (1861–1865), когда страна едва не раскололась надвое. В обоих случаях позиция России оказалась решающей. Без её помощи Америка могла бы сегодня выглядеть иначе — а возможно, её не было бы вовсе.

Королевская просьба и императорский отказ

В конце 1775 года английский король Георг III отправил российской императрице Екатерине II секретное послание. Лондон задыхался: восстание в американских колониях требовало огромной армии, а вербовать солдат по всей Европе было делом долгим и дорогим. Король просил предоставить ему 20 тысяч русских солдат для подавления «мятежа». Екатерина ответила вежливым, но твёрдым отказом.

Англичане не унимались. В 1777 году последовала новая просьба — теперь уже хотя бы о 10 тысячах. И снова получили отказ.

Если бы Россия согласилась, опытные, закалённые в войнах с Турцией и Швецией русские полки могли стать той силой, которая задушила бы Американскую революцию в зародыше. Но Екатерина рассудила иначе.

Декларация, которая спасла революцию

Но дело было не только в отказе поставлять солдат. В 1780 году Екатерина II сделала нечто гораздо более значимое — она объявила «Декларацию о вооружённом нейтралитете». Этот документ провозглашал: все нейтральные государства имеют право свободно торговать с воюющими странами (за исключением оружия) и могут вооружённым путём защищать эту свободу от любых посягательств.

Формально декларация была направлена против всех воюющих сторон — Англии, Франции и Испании. Но фактически она стала ударом именно по Англии, которая объявила о полной морской блокаде американских колоний и запрещала любую торговлю с ними. Россия бросала вызов британскому владычеству на морях.

К русской декларации немедленно присоединились Швеция, Дания и Нидерланды. В Европе сложилась мощная коалиция, которая де-факто признавала право американских колоний на международную торговлю. Англия оказалась в изоляции.

Без этого дипломатического удара война могла бы закончиться иначе. Британский флот, господствовавший на морях, мог задушить восставшие колонии голодом и отсутствием оружия. Россия выбила этот козырь из рук Лондона.

Парадокс войны 1812 года

В 1807 году Россия и США установили дипломатические отношения. И хотя в 1812–1815 годах Россия воевала против Наполеона в союзе с Англией, а Англия в то же время воевала против США, русско-американские отношения не прерывались. Россия не позволила общему союзнику втянуть себя во вражду с молодой заокеанской республикой.

Гражданская война: Россия выбирает Север

Ко времени Гражданской войны в США (1861–1865) отношения России с Англией и Францией были хуже некуда. Всего несколькими годами ранее, в 1853–1856 годах, эти державы воевали против России в Крымской войне. В 1863 году они поддержали восстание в Польше против русского владычества — и мир снова оказался на грани большой войны.

В этих условиях естественным союзником России становились Соединённые Штаты — как противник тех же Англии и Франции, которые симпатизировали мятежному Югу.

Уже в июне 1861 года русский министр иностранных дел князь Александр Горчаков передал через посланника в Вашингтоне Эдуарда Стекля, что Россия поддерживает меры правительства Авраама Линкольна по сохранению единства Союза. Госсекретарь США Уильям Сьюард в ответ просил передать Горчакову слова благодарности: президент Линкольн ценит нынешнюю политику России как «гарантию дружбы, берущей начало с первых дней существования США».

Эскадры, перевернувшие баланс

Самым драматичным эпизодом русско-американского сближения стала отправка двух российских флотов к берегам Америки в 1863 году. Решение было продиктовано обострением отношений с Англией и Францией: русские корабли должны были действовать на океанских коммуникациях этих стран в случае войны. Но по пути им предстояло зайти в американские порты — с визитом дружбы и демонстрацией солидарности.

Из Кронштадта вышла Атлантическая эскадра под командованием капитана 1-го ранга Степана Лесовского — три фрегата, два корвета и клипер. Из только что основанного Владивостока двинулась Тихоокеанская эскадра капитана 1-го ранга Андрея Попова — четыре корвета и два клипера.

29 сентября 1863 года корабли Лесовского вошли в Нью-Йорк. 1 октября эскадра Попова бросила якорь в Сан-Франциско. Инструкции, полученные Поповым, были предельно ясны: русские корабли должны вступать в бой с любыми судами, атакующими побережье США или занимающимися каперским захватом американских судов. В то время у США практически не было флота на Тихом океане, а южане готовили набеги на прибрежные города. Русские эскадры перекрыли эту угрозу.

Северная пресса писала о визите с восторгом. «Нью-Йорк Дейли Трибьюн», рупор Республиканской партии, назвала Россию «нашим настоящим великим союзником». Спикер палаты представителей Шайлер Колфакс на борту фрегата «Александр Невский» заявил: «Россия и США могут находиться в дружественных отношениях вечно, как существуют звёзды».

Русские корабли пробыли в США до июля 1864 года. Их присутствие связало силы британского и французского флотов, которые вынуждены были следить за русскими эскадрами, а не поддерживать блокаду северных портов. Англия и Франция, и без того не решившиеся на открытую интервенцию на стороне Юга, окончательно отказались от этой идеи. Конфедерация осталась без внешней помощи.

Аляска: почему Россия выбрала США

В 1867 году Россия приняла решение продать Аляску. Предложения от Великобритании были более щедрыми — англичане мечтали присоединить эти земли к Канаде и готовы были заплатить втрое больше. Но Россия выбрала США — страну слабую, но дружественную. Продажа состоялась за 7,2 миллиона долларов — сумму, которая сегодня кажется смешной, но по тем временам была значительной. Главное же — Аляска не стала британской. Америка получила стратегические территории на Тихом океане, а Россия обезопасила свои дальневосточные рубежи от слишком близкого соседства с могущественной Британской империей.

Забытая дружба

Сегодня об этих страницах истории в США вспоминают редко. Школьные учебники и популярные фильмы предпочитают другие сюжеты. В русских учебниках о «вооружённом нейтралитете» Екатерины и о визите эскадр 1863 года тоже рассказывают далеко не всегда. Но исторические документы не лгут.

Без русской дипломатической поддержки в 1780-е годы Война за независимость могла закончиться иначе. Без русских эскадр в 1863–1864 годах Англия и Франция могли вмешаться в Гражданскую войну на стороне Юга. А без продажи Аляски геополитический баланс на Тихом океане сложился бы по-другому.

Америка обязана России своим существованием — как государством в тех границах, которые мы знаем сегодня. И эту историческую справедливость стоит помнить. Не для того, чтобы требовать благодарности, а для того, чтобы понимать: у международных отношений есть глубокая память, и она прочнее, чем кажется.