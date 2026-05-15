Кто на самом деле основал Киев

Вопрос, кто именно основал Киев, остается открытым до сих пор. Летописная легенда знакома каждому, но ученые давно спорят: а была ли она правдой, или это лишь красивая сказка? За почти две сотни лет историки накопали несколько смелых теорий, переворачивающих привычную картину.

Летописная легенда: братья на холмах

Самую известную версию происхождения Киева изложил монах Нестор в «Повести временных лет» (XII век). Три брата-полянина — Кий, Щек и Хорив — вместе с сестрой Лыбедью обосновались на днепровских холмах. Старший брат дал имя городу. Звучит красиво, но... Многие историки считают эту историю скорее литературным произведением, чем документом. Имя Кия имеет надежную славянскую этимологию: оно восходит к слову «кий» — посох или молот, а вот Щек и Хорив таким объяснением не поддаются.

Скандинавская и готская гипотезы

Сторонники норманнской теории утверждают: ключевую роль в становлении города сыграли викинги. Шведский историк Дик Харрисон считает, что активное участие в основании Киева принимали скандинавы, называвшие его Кёнугардом. Тесные династические связи между скандинавскими и славянскими правителями подтверждают эту гипотезу. Например, дочь Ярослава Мудрого была замужем за шведским королем.

В схожем ключе «готская теория» предполагает, что Киев мог быть столицей готского правителя. Однако подтверждений этому пока маловато.

Хазарская и иудейская загадки

Одна из самых интригующих версий принадлежит историку Георгию Вернадскому: Киев изначально был основан хазарами как пограничная крепость. Эту гипотезу развивают многие современные ученые (например, Омельян Прицак и Норман Голб). Название Куйава (встречающееся у арабских авторов) они возводят не к Кию, а к хорезмийцу Куйе. Согласно раскопкам, первые крупные поселения тут появляются не ранее VIII–IX веков — того же периода, когда Каганат контролировал торговые пути.

Особого внимания заслуживает иудейская теория. В 1962 году археологи нашли киевское письмо — документ X века на древнееврейском языке. В нем община подтверждала достоверность «хазарского» периода и обращалась за финансовой помощью. По мнению ряда историков, город в ту пору мог быть еврейским поселением.

Армянская и арийская экзотика

Есть также версия о том, что Киев основали... армяне: якобы в 585 году крепость Смбатас заложил нахарар (князь) Смбат Багратуни.

Еще одно экзотическое предположение — «арийская» версия. Согласно ей, город Рамаварта (позже переименованный в Киев) основали арии во время пребывания в этих краях индуистского бога Рамы. Однако эта гипотеза, уводящая корни на много тысяч лет, критики не выдерживает.

Археологический компромисс

Археологи, в свою очередь, констатируют: первые поселения на территории Киева появляются во второй половине I тысячелетия, в эпоху Великого переселения народов. Однако настоящим городом он стал только в X–XI веках, объединив несколько разрозненных поселков вокруг княжеского двора.

Итог

Вероятно, правда лежит где-то посередине. Киев, скорее всего, не был основан одним человеком или даже одним народом. На протяжении столетий это был плавильный котел культур. Хазарские купцы, славянские воины, скандинавские искатели приключений — все они оставили след. А летописная легенда — лишь красивая метафора этой сложной, многонациональной истории, которая продолжает удивлять нас и сегодня.