Почему власти СССР закрыли КВН

В какой-то момент КВН исчез из эфира почти на полтора десятилетия. «Рамблер» разобрался, как юмористическое шоу превратилось в один из самых влиятельных проектов на постсоветском телевидении.

Как появился КВН?

Первый выпуск КВН вышел в эфир Центрального телевидения СССР 8 ноября 1961 года. Передача выросла из более раннего проекта «Вечер веселых вопросов», который закрыли после скандального эфира. Новый формат решили сделать более контролируемым, но при этом сохранить ощущение живого молодежного шоу.

Название КВН расшифровывается как «Клуб веселых и находчивых», хотя у него был и второй смысл: в СССР выпускались телевизоры марки КВН-49. Для зрителей начала 1960-х это была понятная ироничная отсылка.

В отличие от большинства строгих передач, КВН выглядел живым и непредсказуемым. Команды студентов шутили, импровизировали, спорили и обыгрывали бытовые темы, которые редко появлялись на экране в таком свободном виде, в том числе бюрократию и дефицит. Конечно, прямой политической сатиры в современном понимании там почти не было. Но даже легкая ирония над советской реальностью выглядела необычно.

Почему власти начали нервничать?

Главная проблема КВН заключалась в непредсказуемости. Советское телевидение строилось на заранее утвержденных сценариях и строгом контроле. А живая юмористическая программа с молодыми участниками постоянно рисковала выйти за рамки.

Четыре фильма, которые подверглись жесткой цензуре в СССР

По воспоминаниям редакторов и участников, некоторые шутки приходилось срочно вырезать уже после записи. Иногда проблемы возникали даже из-за случайных реплик или слишком понятных намеков. КВН становился не просто шоу, а частью молодежной культуры. В архивах советской прессы встречаются обвинения в:

«несерьезности»,

«излишней развлекательности»,

«идеологической размытости».

К середине 1960-х популярность передачи стала огромной. Финалы КВН собирали многомиллионную аудиторию, а студенческие команды превращались в локальных знаменитостей. Но вместе с популярностью росло и внимание партийных структур.

После смещения Никита Хрущев в 1964 году политическая атмосфера начала постепенно меняться. При Леонид Брежнев телевидение снова стало более консервативным. Именно в этот период вокруг КВН начали усиливаться цензура и контроль.

Почему КВН закрыли в 1971 году?

Официально программу закрыли в 1971 году. Точного единственного объяснения не существует до сих пор, но существует несколько предположительных версий.

Во-первых, руководство телевидения раздражала сама стилистика передачи. Живой юмор и импровизация плохо сочетались с усиливающимся идеологическим контролем брежневской эпохи.

Во-вторых, КВН становился слишком самостоятельной культурной площадкой. Вокруг программы формировалась особая молодежная среда, которую становилось сложнее контролировать.

Существует и версия о том, что одной из причин закрытия стала шутка о дефиците продуктов и советской действительности. Однако документально подтвердить конкретный эпизод сложно.

Но самое известное предположение связано с внешним видом участников. По распространенной версии, руководство телевидения якобы требовало, чтобы игроки выходили на сцену гладко выбритыми. Бороды и длинные волосы воспринимались как слишком западный и неформальный стиль.

Как КВН вернулся?

После 1971 года КВН исчез из эфира почти на 15 лет. Возвращение произошло только в эпоху перестройки. В 1986 году, уже при Михаил Горбачев, программа снова появилась на телевидении. Это было очень символично. Перестройка сопровождалась ростом свободы слова и смягчением цензуры. Главными лицами проекта стали Александр Масляков и редакторы новой эпохи КВН.

После распада Советского Союза КВН не исчез, а наоборот — стал еще популярнее. В 1990-х он превратился в настоящую фабрику современных звезд. Фактически программа стала крупнейшей школой телевизионного юмора на постсоветском пространстве. Через КВН прошли:

Таким обазом, телепроект несколько раз оказывался под давлением из-за своей непредсказуемости, живого формата и слишком свободной для советского телевидения атмосферы. Однако за десятилетия КВН превратился из студенческого конкурса в одну из главных телевизионных школ постсоветского пространства.

Ранее мы писали, почему в СССР запрещались книги о Великой Отечественной войне.