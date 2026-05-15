«Полундра!» Что на самом деле означает этот клич моряков

Это слово знакомо каждому, кто хоть раз смотрел фильм про войну или открывал книгу о морских приключениях. Громкое, рубленое, оно мгновенно взвинчивает атмосферу. «Полундра!» — кричат герои, и мы понимаем: сейчас что-то случится. Обычно это воспринимают как синоним слов «берегись!» или «тревога!». Но немногие знают, что на самом деле этот клич изначально имел очень конкретное, почти противоположное значение. И связано оно с падением тяжелого предмета на голову.

Загадка одного окрика

Сегодня «полундра» — это междометие, которое используют, чтобы предупредить о любой неожиданной опасности . Синонимов у него множество: и «атас», и «шухер», и даже «ура» — в минуты атаки . Но чтобы понять истинный смысл этого слова, нам придется отправиться в эпоху парусников.

Как голландцы спасали матросам жизнь

Строительство российского военного флота при Петре I было бы невозможно без голландских мастеров, которые щедро делились не только умением, но и профессиональным жаргоном . Именно от них мы и получили много морских терминов. «Полундра» — не исключение. Это слово — русифицированная версия голландской команды «van onderen», что переводится с нидерландского как «снизу» . Казалось бы, при чем тут опасность?

Дело в том, что в эпоху парусников матросы постоянно работали на высоте — на мачтах и реях. Уронить тяжелый блок, инструмент или кусок такелажа было проще простого . И вот тогда, перед тем как что-то полетело вниз, матрос наверху кричал «ван-о́ндерен!» («снизу!»), предупреждая товарищей на палубе, чтобы те разбегались. Это был не возглас ужаса, а конкретная, жизненно важная команда:

«Эй, вы там, внизу! Берегитесь, сейчас прилетит!».

Русский язык переиначил на слух малознакомое словосочетание, превратив его в звучное и короткое «полундра!», которое стало означать не «я снизу», а «опасность сверху!» .

От команды до боевого клича

Со временем конкретная угроза падающего предмета расширилась до общего понятия опасности. «Полундра!» стали кричать при любом переполохе, пожаре, аврале, внезапной проверке начальства . В словарях закрепилось общее значение «берегись!» .

Особую роль слово сыграло в годы Великой Отечественной войны. Морская пехота, которую немцы прозвали «Черной смертью» за черные бушлаты и бесстрашие, избрала «полундру!» своим боевым кличем. Этот короткий и яростный крик нес в себе всю мощь, дерзость и напор советских солдат в тельняшках, бросавшихся в самые опасные атаки . Так, будничная команда предостережения превратилась в символ безудержной ярости.

Широта души и слова

Русский язык немыслим без переносных смыслов. Не обошли они стороной и «полундру».

Пожарные до сих пор используют термин в прямом значении, предупреждая коллег о падающих сверху конструкциях .

Само слово стало именем нарицательным для суеты, срочной работы или даже для матросов как социальной группы .

Существовало даже специфическое сленговое значение среди моряков: «полундрой» в шутку называли портовых женщин, которые «представляли определенную опасность для здоровья» .

Так что в следующий раз, услышав в фильме громкое «Полундра!», знайте — вы слышите не просто крик. Вы слышите ожившую историю, пришедшую к нам из эпохи парусных кораблей. Это крик, который когда-то спасал жизни, а сегодня будит воображение и напоминает о нашей общей морской истории.