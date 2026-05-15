Каким боевым искусством владел Шерлок Холмс

Долгое время считалось, что Артур Конан-Дойль выдумал название единоборства, чьи приёмы применяли Шерлок Холмс и профессор Мориарти во время схватки у Рейхенбахского водопада. И сам поединок, и его участники — всё это плод фантазии писателя. Однако исследователи европейских боевых искусств не так давно установили: барицу (а точнее — бартицу) существовала в реальности!

«Я обладаю некоторыми познаниями в барицу»

В рассказе «Последнее дело Холмса» (1893) Конан-Дойль отправил великого сыщика и его злейшего врага к Рейхенбахскому водопаду в Швейцарии. Схватка закончилась падением Мориарти в пропасть. А вот как описал её сам Холмс в «Пустом доме»:

«Я поскользнулся, и мы оба закачались над пропастью. Но я обладаю некоторыми познаниями в барицу, или японской борьбе, которая не раз меня выручала. Я выскользнул из его объятий, и он с ужасным воплем дико забил ногами, пытаясь удержаться на краю, но тщетно — и полетел вниз».

Писатель ошибся всего в одной букве. Он назвал неизвестное единоборство «baritsu», тогда как в реальности оно называлось «bartitsu». Это была уникальная гибридная система, созданная английским инженером Эдвардом Уильямом Бартон-Райтом.

С мира — по приёму

Проживший три года в Японии Эдвард Бартон-Райт вернулся на родину в 1898 году и заявил, что создал новое искусство самозащиты. В основе были джиу-джитсу и дзю-до, которые он изучал в Японии (конкретно — школы Shinden Fudo Ryū и Кодокан дзюдо).

Но Бартон-Райт добавил в своё синтетическое боевое искусство приёмы английского бокса, французского савата, швейцарской народной борьбы и боя на тростях «Canne de combat», созданного швейцарцем Пьером Виньи. Входил в бартицу и комплекс серьёзной физической подготовки. Предназначалось единоборство для освоения «средним классом», как сформулировали бы сегодня. В бартицу входила как ударная, так и бросковая техника.

Реклама и PR по-викториански

Бартон-Райт умело использовал рекламу, раздавая интервью в СМИ. В 1899 году он открыл в Лондоне клуб для занятий своей борьбой — «Бартицу-клуб» на Шафтсбери-авеню.

Он пригласил из Японии трёх инструкторов — учеников Дзигоро Кано, основателя дзюдо: Юкио Тани и Садакадзу Уениси. Нанял также Пьера Виньи и других именитых борцов. Инструкторы, кроме обучения неофитов, должны были участвовать в публичных поединках с представителями других единоборств. О поединках рассказывали газеты. Вскоре в клуб влилась группа исторического фехтования под руководством Алфреда Хаттона, что позволило привлечь лондонскую богему и артистов.

Слава бартицу достигла и королевской семьи: Бартон-Райт получил приглашение выступить перед Эдуардом, принцем Уэльским. Мероприятие не состоялось из-за травмы руки у основателя единоборства.

Не спорт, а единоборство

Обучающиеся постигали прикладные техники, годящиеся для применения в реальной схватке. В клубе тренировались военные, актёры, политики и аристократы. Среди них был и сэр Космо Дафф-Гордон, олимпийский фехтовальщик, впоследствии переживший крушение «Титаника».

Женщины тоже практиковали бартицу. Феминистка Эдит Гаруд, известная как «маленькая женщина-джитсудзюка», основала собственный додзё. Оно стало убежищем для суфражисток, боровшихся за избирательные права. Там же они тренировали «Телохранительницу» — тайное общество женщин, физически защищавших ораторш на митингах. Их шутливо называли «джитсю-суфражистками».

Забвение и возрождение

Бартицу-клуб закрылся в 1902–1903 годах. Причины: разногласия с приглашёнными японскими инструкторами и небольшое количество лондонцев, готовых платить высокие членские взносы. Сам Бартон-Райт переключился на электроздоровье, но успеха не добился и умер в 1951 году почти без гроша в кармане, похороненный в «нищей могиле» для бездомных.

Две мировые войны не дали шанса единоборству вырасти во что-то более серьёзное, чем экзотический вид рукопашного боя, известный лишь узкому кругу энтузиастов.

В двухтысячных годах начинается расцвет как смешанных единоборств, так и интереса к историческим европейским боевым системам. Бартицу возвращается из забвения. Выяснилось, что методики обучения её адептов можно использовать в тренировке бойцов ММА, повышая эффективность поединка.

Немалую роль в этом сыграли поклонники шерлокианы. В 2005 году исследователи Ричард Боуэн и Тони Вульф начали реконструкцию бартицу, используя самодельные ротанговые трости со стальными рукоятками. В 2006 году существовала всего одна школа, регулярно преподававшая бартицу. К 2011 году их насчитывалось уже более двадцати.

Появились секции бартицу и в России.

Фильм Гая Ричи «Шерлок Холмс» (2009) и «Игра теней» (2011) с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу продемонстрировали миру зрелищные драки в стиле бартицу, что вызвало новую волну интереса. Сегодня энтузиасты со всего мира собираются на «стимпанк»-конвентах, изучая «искусство джентльменской самообороны» и даже проводят поединки по правилам бартицу у Рейхенбахского водопада — отдавая дань уважения великому сыщику и его создателю.