Герман Титов: как жил второй человек в космосе

Герман Титов остался в истории вторым человеком в космосе, но дома, в кругу близких, он всегда был самым обычным, скромным мужчиной. В 1961 году его полет длился больше суток. Это было гораздо дольше, чем у Гагарина. Титов мгновенно стал героем для всей страны. Но когда угасали софиты, главным для него оставалась семья, рассказывает автор канала «МИР ИСТОРИИ — WOH».

С будущей женой Тамарой он познакомился просто — в столовой, где она работала. Обычная мимолетная встреча быстро переросла в нечто большее. Герман стал заходить туда все чаще. В 1957 году они поженились. Тамара Черкас мечтала о медицине, но жизнь сложилась иначе: она выучилась на историка и занималась военной историей. Супруги были очень разными по характеру, но именно это помогало им дополнять друг друга. Их союз был тихим и надежным.

Правда, безоблачной их жизнь не назвали бы даже оптимисты. Первенец пары родился с тяжелым пороком сердца и умер совсем маленьким. Такое горе часто ломает семьи. Но Герман и Тамара смогли пережить трагедию вместе, поддерживая друг друга. Позже у них родились две дочери — Татьяна и Галина. Девочки стали главным смыслом их жизни.

Титов постоянно пропадал на службе и общественных встречах. Свободного времени катастрофически не хватало. Несмотря на это, он оставался вовлеченным, любящим отцом. Каждую свободную минуту Герман отдавал дочерям. Они вместе ездили на рыбалку, выбирались на природу с палатками, подолгу гуляли и занимались простыми домашними делами. Дочери до сих пор вспоминают эти редкие дни с огромным теплом.

Татьяна и Галина выросли в Звездном городке, где детей воспитывали в строгости. Девочки прилежно учились, ходили на танцы, выступали на сцене. Но «космическая» атмосфера вокруг не повлияла на выбор профессии. Ни одна из них не связала жизнь с космонавтикой. Татьяна выбрала экономику, а Галина стала переводчиком и устроилась в международную структуру.

Во взрослой жизни сестры пошли своими дорогами, далекими от дела отца. Внуки Титова тоже выбрали самые обычные, приземленные профессии. В этой семейной истории нет глянцевой романтики космоса. Это история о человеке, который получил космическую известность и колоссальную нагрузку, но смог сберечь самое ценное — свою семью.

