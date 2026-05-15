Что стало с дочерьми Ивана Грозного

Грозный царь оставил после себя не только разоренные города и опричнину, но и немалую семейную хронику. Историки до сих пор спорят, сколько раз он был женат, а вот с наследниками всё печально и запутанно.

Если о сыновьях Ивана Васильевича — царевичах Иване, Федоре и Дмитрии Углицком — написаны тома, то дочери чаще всего оставались лишь строчками в летописях. Тени за троном: три девочки, три ранние могилы.

Анна, Мария, Евдокия — за каждым из этих имен стоит короткая жизнь, оборвавшаяся в младенчестве. Их судьба — это не просто трагедия одной семьи, а маркер целой эпохи, где рождение наследницы было и радостью, и печалью одновременно.

Первенец и походный храм

Анна стала первенцем царственной четы. Она родилась 10 августа 1549 года, когда ее отцу едва исполнилось 19. Ее появление на свет было большим событием: в честь любимой супруги Анастасии Романовны царь повелел заложить храм Иоакима и Анны. В те времена строительство церкви в честь рождения ребенка было знаком высочайшей милости.

Но прожила царевна меньше года — всего 11 месяцев. Она скончалась 20 июля 1550 года, так и не научившись ходить.

Её похоронили в стенах Новодевичьего монастыря. Сегодня туда приходят москвичи и туристы, чтобы полюбоваться архитектурой, но мало кто знает, что в этой земле покоится первый ребенок самого кровожадного царя на Руси.

Мария и тайна эпитафии

Вторую дочь назвали Марией. Она родилась 17 марта 1551 года и прожила чуть больше полутора лет — умерла 8 декабря 1552 года. Смерть царевны в летописях объясняли просто: «не стало» — и всё.

Марию погребли в Вознесенском монастыре в Кремле, главной усыпальнице для великих княгинь и цариц.

Спустя четыре столетия, в 2007 году, сотрудники музеев Московского Кремля исследовали ее захоронение. Ученым удалось прочитать эпитафию: «Лета 7060 ноября в 18 день... преставися благоверная царевна Мария». Эта запись — единственное «живое» свидетельство той, кто могла бы стать женой какого-нибудь европейского принца и изменить ход истории.

Церковь в честь двухлетней покойницы

Третью дочь, Евдокию, царь с царицей ждали с особенным нетерпением: она родилась 26 февраля 1556 года. По случаю ее появления на свет государь повелел расширить Чудов монастырь и построить надвратную церковь Иоанна Лествичника с приделом мученицы Евдокии. Этот храм должен был стать молитвенным памятником новорожденной.

Но судьба оказалась жестока: царевна скончалась в возрасте двух лет в июне 1558 года.

Все три дочери Ивана Грозного от первого брака, рожденные любимой женой Анастасией, умерли в раннем возрасте. Исследователи предполагают, что причиной могли быть как врожденные заболевания и слабое здоровье, так и высокая младенческая смертность, характерная для XVI века.

Горький итог

Не сохранилось ни одного прижизненного портрета Анны, Марии или Евдокии — ни рисунка, ни шитого портрета. В лучшем случае на иконах в рост святого писали маленькую фигурку младенца, символизируя их души на небесах.

В исторической памяти они остались не личностями, а печальной статистикой — цифрами в родословных книгах Рюриковичей. Их ранняя смерть стала частью проклятия династии: из восьми детей Ивана Грозного до зрелого возраста дожили лишь двое сыновей, и оба не оставили прямого здорового потомства.

Это привело к династическому кризису и Смутному времени — одной из самых страшных страниц в истории России. Возможно, если бы одна из царевен выжила и удачно вышла замуж, история нашей страны могла бы пойти совсем иным путем. Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения.