Победа через постель: самые успешные операции КГБ с агентами-соблазнителями

Любая война имеет свой передний край. Холодная война в этом смысле не была исключением. Только вот «окопы» порой располагались вовсе не на полигонах, а в уютных гостиничных номерах, за столиками ресторанов и на задних сиденьях автомобилей.

Там, где не брала идеология, в ход шло проверенное веками оружие — красота и харизма. И лучшими снайперами на этом фронте оказались «ласточки» и «Ромео» Комитета государственной безопасности.

«Ласточки»: гнездо на Лубянке

В отличие от восточногерманской «Штази», в КГБ не было специального отдела, состоявшего из женщин-соблазнительниц. Но дефицита в красивых и умных помощницах никогда не испытывали. Набирали их под конкретную цель, в основном из актрис и студенток языковых вузов, которые могли поддержать разговор о литературе с французским дипломатом или о физике — с американским атташе. Однако прежде чем попасть в большой шпионский мир, девушки проходили жёсткую школу. На Лубянке существовали полугодовые курсы, которые бывшая разведчица в интервью описала как полное раскрепощение будущих шпионов. Экзотика этих занятий зашкаливала: практикантки слушали лекции по психологии обнажёнными, парились в бане вместе с агентами-мужчинами, а опытные сексологи оттачивали их навыки.

Генерал-майор КГБ Леонид Козлов позже цинично резюмировал главное правило операции:

«Заключительный этап «загона» объекта в "медовую ловушку" фиксируется с помощью фото- или видеосъемки для последующего оказания на него психологического воздействия».

«Осторожный с сердцем благородным»

Самой виртуозной «операцией влияния» считается разработка французского посла Мориса Дежана под кодовым названием «Галант». 50-летний дипломат, близкий соратник де Голля, любил женщин и не скрывал этого. В КГБ решили сыграть на этой слабости.

«Приманкой» стала красивая блондинка Лариса Кронберг — выпускница ВГИКа и эпизодическая актриса кино. Им устроили несколько «случайных» встреч. Роман длился несколько месяцев, пока не наступил решающий момент, который в документах спецслужб назвали «кульминацией».

В квартиру, где посол наслаждался обществом Кронберг, ворвался псевдо-муж актрисы. Он вытащил голого француза из постели и жестоко избил его. Скандал грозил не только разводом, но и отставкой. Тут в дело вступил генерал Олег Грибанов, представившийся как «правительственный советник». Он предложил уладить конфликт в обмен на негласное сотрудничество.

Французский посол согласился. По одной из версий, именно просоветское влияние Дежана убедило Шарля де Голля начать процесс выхода из НАТО.

Кастинг для «Ромео»

Спецслужбы одинаково эффективно использовали и женские, и мужские чары. Мужчин-соблазнителей называли «Ромео». И у них тоже были звёздные часы. В конце 1970-х тихий переводчик Минморфлота Сергей Каузов сумел покорить сердце Кристины, дочери греческого магната Аристотеля Онассиса. Свадьба с одной из богатейших женщин мира не просто укрепила советские позиции в мире большого бизнеса — она помогла СССР договариваться о перевозках нефти напрямую, минуя политические барьеры.

Был ли это искренний брак или «брак по заданию», история умалчивает. Сам Каузов позже уверял, что действовал без давления и искренне любил жену. Однако экономическая выгода для СССР оказалась колоссальной, заставляя сомневаться в случайности этого союза. Так победы одерживались не только в разведцентрах, но и в спальнях. И это были, пожалуй, самые приятные операции холодной войны.