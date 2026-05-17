Эксгумация Александра III: что удивило членов комиссии

Вскрытие гробниц и эксгумация останков всегда обрастают тайнами. В случае с Александром III путаница вышла особенно сильная, потому что фактов и легенд накопилось столько, что отделить одно от другого порой невозможно.

В истории с эксгумацией Александра III переплелись как минимум три разных события. И каждое по-своему удивляло членов комиссий.

Сокровища в усыпальнице

Первая «эксгумация» случилась, когда царя ещё не тревожили. После Февральской революции Временное правительство Александра Керенского озаботилось не столько прахом, сколько ценностями. Осенью 1917 года с надгробий Петропавловского собора сняли всё, что представляло хоть какую-то ценность: иконы в драгоценных окладах, лампады, золотые венки, памятные медали. Это была плановая конфискация — изъяли даже пуговицы с мундиров.

Дальнейшая судьба этих предметов неизвестна. Скорее всего, их просто расхитили.

Труп, похожий на живого

Большевики вспомнили об усыпальнице позже — в 1921 году. Официальная причина звучала благородно: голод в Поволжье, а в могилах — ценности, которые можно продать и купить хлеб.

И тут членов комиссии ждал первый сюрприз. Александр III, скончавшийся в 1894 году, сохранился поразительно хорошо:

«Набальзамированный труп царя сохранился хорошо. Александр III лежит в генеральском мундире, богато украшенном орденами»

Большевики, привыкшие к мародёрству, всё равно опешили — словно и не прошло 27 лет. Тело монарха выглядело почти как живое.

Далее события развивались стремительно: с пальцев сняли перстни, с мундира — бриллиантовые ордена. Прах переложили из серебряного гроба в простой дубовый.

Пустой склеп и ужасная маска

Второе, что поразило чекистов, — чужие могилы. Гробница Александра I оказалась пуста — что породило слухи, будто император не умер, а тайно ушёл в монахи.

С гробницей Павла I вышло и вовсе жутко. Его похоронили с восковой маской на лице. За столетие в склепе воск растаял, и из-под остатков маски виднелось обезображенное лицо убитого императора.

А вот Пётр I произвёл двойственное впечатление: с одной стороны, выглядел как живой, с другой — от одного прикосновения рассыпался в прах.

Настоящая экспертиза

Следующая эксгумация произошла в ноябре 2015 года, спустя почти 100 лет. Повод на этот раз был научным: опровергнуть версию об отравлении царя и взять генетический материал.

Следователи СКР аккуратно вскрыли могилу и извлекли образцы. Результат удивил многих:

Химическая экспертиза волос Александра III, проведённая в 2018 году, полностью опровергла версию об отравлении. Так была развеяна одна из самых живучих конспирологических легенд. Мусор. Внутри нашли посторонние предметы — результат прежних, не всегда аккуратных вскрытий.

Самое поразительное: у части экспертов возникли сомнения, что эксгумированные останки вообще принадлежат Александру III. В найденных костях не было следов бальзамирования, но оно было невозможно при перевозке тела из Крыма в Петербург. Плюс пропали серебряные ковчеги с внутренностями, которые полагалось класть в могилу по протоколу. Официально останки признаны подлинными, но осадочек, как говорится, остался.

История с эксгумацией Александра III вскрыла удивительный факт: нам до сих пор не до конца известно, где на самом деле покоится прах «царя-миротворца» и каким именно образом он покинул этот мир. И даже современная наука не может дать однозначных ответов.