Кем являются цыганские бароны на самом деле

Цыганский барон — один из самых живописных образов нашего времени. Золотые перстни, бархатные жилеты, власть над табором и лёгкий налёт криминальной романтики. Именно так его себе представляет большинство. Но у этого стереотипа двоюродный брат — оперетта Иоганна Штрауса, которая, оказывается, стоит у истоков целого социального явления. Кто же эти люди на самом деле и откуда взялся этот загадочный титул?

Рождение легенды

Сразу раскроем карты. С дворянским званием «цыганский барон» не имеет ничего общего. Такого титула в природе не существует ни в одной культуре мира. Это исторический казус.

В цыганском языке есть слово «баро», что означает «большой», «главный» или «старший». От него происходит словосочетание «баро мануш» — большой, уважаемый человек, который берёт на себя ответственность за род или табор.

Западноевропейцы, впервые услышав это слово в XV веке, просто ошиблись. Они перепутали цыганское «баро» с привычным дворянским «барон». Для местных жителей любой лидер кочевого племени автоматически становился аристократом.

Но настоящий фурор случился в 1885 году. Австрийский композитор Иоганн Штраус-сын написал оперетту «Цыганский барон» («Der Zigeunerbaron»). В основу либретто легла новелла венгерского писателя Мора Йокаи. Пьеса имела оглушительный успех по всей Европе, в том числе и в России. С тех пор яркое, хоть и ошибочное название прочно приклеилось к вожакам.

Не вождь, а слуга народа

Если убрать флер сказки, то перед нами предстанет довольно прозаичная, но жизненно важная для рома (цыган) фигура. Настоящий «барон» — это не титул, передаваемый по наследству, и не должность, купленная за деньги.

Обычно это выборная должность. Когда старого лидера не становится, община собирается и выбирает самого достойного. Им становится не самый хитрый и богатый, а уважаемый человек старшего поколения, обладающий острым умом и чувством справедливости. Срок полномочий может длиться до 5 лет.

Звучит гордо, но сами цыгане, в частности барон Геннадий Виноградов из Тюмени, описывают эту роль куда более приземлённо:

«Это слуга народа... то есть ты для народа и мать, и отец, и уши, и глаза».

Чем же занимается этот суровый с виду мужчина?

Главная задача — разрешать внутренние конфликты на основе неписаных цыганских законов. Третейский судья по бытовым и семейным вопросам. Посредник с внешним миром. Барон — официальное лицо общины. Он разговаривает с мэрией, полицией, помогает соплеменникам оформить землю или получить пенсию.

Барон — официальное лицо общины. Он разговаривает с мэрией, полицией, помогает соплеменникам оформить землю или получить пенсию. Хранитель традиций. Следит за соблюдением древних обычаев и передаёт их молодёжи.

Короли или миф?

Среднестатистический обыватель уверен: бароны купаются в роскоши, а табор платит им дань. Это не совсем так. Как правило, уважаемые лидеры — действительно обеспеченные люди, иначе бы к их мнению не прислушивались. Но их влияние строится исключительно на репутации, а не на страхе.

Самый громкий пример в современной истории — Флорин Чоаба из Румынии. Цыгане всего мира называли его «королём». Он был главой могущественного клана и действительно очень богатым человеком (его доход оценивался в десятки миллионов евро). Однако его «коронование» в 1997 году было скорее медийной PR-акцией, которая помогла консолидировать разрозненные общины постсоветского пространства. Внутри общины «короли» встречаются редко, для своих он был просто самым главным из равных.

А был ли барон?

И всё же возникает вопрос: если это такой важный институт, то почему им пользуются не все? Цыгане — не единая нация. Это конгломерат множества субэтносов: русские рома, молдавские влахи, кэлдэрары и так далее.

У русских цыган (в основном населяющих Москву и Питер) институт выборного барона практически отсутствует. Там решения принимают уважаемые старейшины, либо авторитеты, накопившие капитал.

А вот у молдавских цыган и некоторых других групп (келдэрары) эта традиция жива и по сей день. В Тюменской области или Рязани до сих пор можно встретить официально признанного «барона», который решает вопросы местной диаспоры.

Так что, когда в следующий раз услышите громкое словосочетание «цыганский барон», помните: скорее всего, перед вами просто очень уважаемый дедушка, у которого спросили: «Кто тут главный?» А он перевёл это на свой язык и махнул рукой в сторону поля.