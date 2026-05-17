Какие тайны были у бурлаков

В каждой русской песне, на каждой картине Репина или в стихах Некрасова бурлак — фигура трагическая, почти святая. Оборванные мужики, которые тащат лямку, потому что по-другому не умеют. Но так ли всё однозначно? Есть у этой профессии секреты, о которых не напишешь в учебнике.

Начнём с неожиданного. Слово «бурлак», по одной из версий, ведёт происхождение от ... «бурло». В древности так называли крикуна, шумного человека, гуляку. Грубо говоря, бурлаками сперва называли отчаянных забулдыг, которые шли на заработки куда глаза глядят. Владимир Даль и вовсе утверждал, что бурлак — это любой крестьянин, ушедший на чужбину за деньгами. Конечно, со временем эталоном бурлака стал именно лямочник на Волге.

Но для деревенских мужиков уйти в бурлачество считалось скорее удачей, чем позором. В голодные годы крестьяне сбегали в артели, чтобы заплатить оброк и спасти семью. Это было шансом выжить, накопить на свадьбу или новое дело. Легендарный основатель династии купцов Лариных, например, начал именно с того, что тянул баржу.

Узкий мир самой закрытой касты

Бурлачество было закрытой кастой, напоминавшей средневековой цех. Как вы думаете, что носили на шляпе новички, чтобы их заметили? Собственную ложку. Так проще: всегда есть чем поесть, да и «свои» сразу видны.

В артели царила строгая иерархия. Впереди всех шла «шишка» — бригадир, который задавал ритм движения и запевал песни. Именно его называли «шишкой», а это слово невзначай перекочевало затем в блатную феню: «держать шишку» значило быть главным. Замыкали шествие «косные» — они следили, чтобы длинная бечева не цеплялась за кусты и камни по берегу, а также управляли парусом на расшиве (так называлась деревянная баржа). Были также «водоливы», отвечавшие за технику и протечки, и «лоцманы», знавшие все ямы и мели.

Труд был каторжный. Грудь сдавливала кожаная лямка (веревка врезалась так, что жилы на ногах тянулись, а лёгкие страдали от напряжения). Спасал попутный ветер, тогда на барже поднимали парус, и бурлакам становилось легче.

Жареные бугры и смерть на берегу

У этой касты существовали дикие, почти языческие традиции. Например, посвящение новичков. Когда судно проходило мимо особого места на Волге — «Жареного бугра», лодка причаливала. Новенький должен был взобраться на крутой обрыв в одних лаптях, а за спиной у него стоял лоцман с лямкой и хлестал незадачливого работника пониже спины под крики артели: «Жарь его!». Кто взбирался быстрее, получал меньше ударов. По сути, это было испытание на прочность и выносливость.

Но хуже посвящения было другое. В бурлацкой среде не было места сантиментам. Если работник заболевал или ломал ногу, его просто бросали на берегу умирать — «Ежели ему жить — выправится, а ежели не жилец — одна дорога». Медицины не было, да и зачем платить за лечение калеки, когда новых желающих хоть отбавляй? Мороз, холера, ревматизм и цинга косили десятками.

В одном из документов Академии наук зафиксирован жуткий факт: в Астрахани в 1692 году из 16 тысяч умерших от морового поветрия 7290 были бурлаками.

Женщины и «король» бурлаков

Вопреки расхожему мнению, бурлаками работали и женщины. Правда, платили им меньше, а в артели нанимали в расчёте 5 женщин против 3 мужчин на тот же объём груза. Всё ради экономии.

А самым знаменитым бурлаком России на короткий срок стал Владимир Гиляровский. В отрочестве он сбежал из дома и ходил по Волге с лямкой. Позже, когда он уже был знаменитым репортёром, он любил похвастаться:

«Я настоящий бурлак, лямочник».

А Фёдор Шаляпин «засветился» в этой роли уже в искусстве — он позировал для картины собственного сына «Бурлаки на Волге», а позже прославил их песней «Эй, ухнем» на весь мир.

Последний шаг в историю

В середине XIX века жизнь бурлачества начала стремительно рушиться. Купцы сопротивлялись новшествам, ведь дешёвый труд бурлаков был выгоднее дорогих паровых машин. Но пар взял своё. Постановлением НКПС СССР в 1929 году бурлацкий труд запретили официально. С приходом пароходов и железных дорог фигура бурлака — этого полупреступника, полумученика — исчезла, оставшись лишь на полотне Репина.