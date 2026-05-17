Где на самом деле находится прародина славян

Откуда пришли славяне — один из тех вопросов, на которые наука честно отвечает: точно не знаем. Византийские хронисты VI века описывают их так, будто народ вырос из-под земли — сразу, в огромном количестве, на пространстве от Эльбы до Днепра. Прокопий Кесарийский, Иордан, Маврикий Стратег — все они застают славян уже готовыми: со своим языком, бытом, военной выучкой. А что было до этого? Где та точка на карте, откуда всё пошло?

За последние двести лет учёные выдвинули с десяток версий. И спор, как ни странно, не утихает — просто инструменты поменялись. Вместо филологических догадок XIX века — радиоуглеродный анализ, палеогенетика, изучение пыльцы из древних торфяников. Картина стала чётче. Но финальной ясности по-прежнему нет.

Висло-Одерская гипотеза: классика под давлением

В европейской науке долго правила бал так называемая висло-одерская теория — её ещё называют автохтонной польской. Сформулировал её в XIX веке чешский славист Любор Нидерле, а в XX-м развили польские археологи, прежде всего Юзеф Костшевский. По этой версии прародина славян лежала между Вислой и Одером — на территории нынешней Польши, — и уходила корнями в лужицкую культуру бронзового и раннего железного века.

Аргументы звучали солидно: преемственность археологических культур, древние названия рек, относительная неподвижность населения. Польская школа держалась за эту версию мёртвой хваткой — и понятно почему: она давала стране глубокую историческую родословную.

Но во второй половине XX века гипотеза начала разваливаться. Лужицкая культура оказалась слишком старой — её носители жили за полторы тысячи лет до того, как о славянах вообще кто-то написал. Протянуть от неё прямую линию к праславянскому языку не удалось никому.

Среднеднепровская версия: взгляд из Киева и Москвы

Параллельно развивалась среднеднепровская теория — главным её знаменосцем был академик Борис Рыбаков. Он помещал прародину славян в лесостепи между Днепром и Днестром и связывал её с зарубинецкой и черняховской культурами.

Рыбаков рисовал красивую и явно патриотически заряженную картину: славяне — прямые потомки скифов-пахарей Геродота, тысячелетиями сидящих на одной и той же земле. Концепция эффектная, но коллеги — и в советское время, и сейчас — указывали на её слабые места. Черняховская культура была откровенно пёстрой: готы, сарматы, фракийцы, возможно, ранние славяне — всё перемешано. Назвать её славянской прародиной — это выдать желаемое за действительное.

Лингвисты добавляли своё: древнейшие славянские гидронимы тянутся севернее и западнее, чем хотелось бы Рыбакову.

Припятская гипотеза: лесные болота Полесья

Третья крупная версия — припятско-полесская. За неё стояли филолог Макс Фасмер, отчасти Олег Трубачёв и археолог Валентин Седов в ранних работах. Суть: прародина славян — бассейн Припяти, болотистое Полесье на нынешнем стыке Белоруссии и Украины.

Главный козырь — словарь. В праславянском языке нет своих, исконных названий для гор, моря, бука, тиса, лиственницы. Зато прекрасно развит «болотный» лексикон: болото, топь, гать, ольха, осина, дуб. Вывод напрашивается сам собой: праславяне жили на равнине, в лесу, среди стоячей воды. Полесье ложится на это описание как ключ в замок.

С археологической стороны гипотезу подпирают киевская культура III–V веков и её прямое продолжение — пражско-корчакская. Та самая, которая в VI веке выплеснулась на Балканы и в Центральную Европу.

Дунайская теория: возвращение к летописцу

Любопытная деталь: самую первую версию о прародине славян предложил вовсе не учёный, а Нестор-летописец в «Повести временных лет». Он писал прямо: славяне «сели по Дунаю», а уже оттуда разошлись на север и восток. В XIX веке эту дунайскую концепцию поддерживали Соловьёв и Ключевский, в XX — Олег Николаевич Трубачёв в своих поздних работах.