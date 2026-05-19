Приметы на 19 мая: что нельзя делать в день Иова Горошника

19 мая по народному календарю отмечают день Иова Горошника. К этому времени крестьяне начинали сеять бобовые и ждали росы для роста огурцов. Православные в этот день чтят память праведника Иова Многострадального.

В день Иова Горошника не рекомендовалось заниматься посевом гороха с утра. Предки верили, что в этот день роса приобретает целебную силу, поэтому на неё нельзя наступать. Не следовало ссориться с родными — это могло обернуться проблемами со здоровьем для всех участников конфликта.

В народе считали, что 19 мая не стоит привлекать к работе нового сотрудника: он будет ленивым и принесёт больше вреда, чем пользы.

В день Иова девушки просыпались рано и выходили в огород набирать росу в полотенце. После этого они шептали над ним любовные заговоры и оставляли сушиться во дворе. Сам день считался благоприятным для путешествий.

Согласно приметам, ясная погода на Иова — к хорошему урожаю огурцов. Туманное утро к отсутствию дождей в ближайшие дни. Обилие росы к богатому урожаю огурцов.