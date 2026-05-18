Когда русские стали называться русскими на самом деле

Слова «русский», «Россия» и «Русь» кажутся нам чем-то изначальным, ровесниками самой земли. Мы привыкли, что их корни уходят в такую древность, что разбираться там — дело святое и неблагодарное. Однако если копнуть чуть глубже, окажется, что самоназвание нашего народа — вещь удивительно «молодая» и полная парадоксов. По сути, большую часть своей истории наши предки называли себя совсем не так, как мы сейчас.

Загадка начинается с самого звонкого и загадочного слова — «Русь». Откуда оно взялось? У историков и лингвистов нет единого ответа, и это настоящий детектив, длящийся уже несколько столетий.

Самая известная и растиражированная версия — норманнская. Согласно ей, слово произошло от древнескандинавского rōþr — «гребец» или «поход на гребных судах». Его связывают с финским Ruotsi, которым до сих пор в Финляндии называют Швецию. По этой логике, варяжская дружина, пришедшая «из-за моря», принесла с собой и имя, которое затем перешло на всю территорию и население.

Спорят с ними сторонники славянской теории. Они ищут корни на месте. Одна из красивых гипотез связывает «Русь» с рекой Рось, правым притоком Днепра, где, по летописям, обитало племя полян. Другие обращают внимание на славянский корень rud-/rus-, означающий «красный», «рыжий» или «русый» (светлый). «Русь» в таком случае — это «светлые люди». Есть и вовсе экзотические версии: от индоарийского ruksa- («светлая сторона») до латинского rus («деревня»).

Официальная наука не спешит выбирать чью-то сторону, признавая, что точное происхождение слова «Русь» до сих пор не установлено.

Любопытно другое: когда слово «Русь» уже прочно обозначало и землю, и государство, самих людей называли не так, как мы думаем. Житель древнего Киева или Новгорода назвал бы себя не «русским», а «русин». Обратите внимание на это грамматическое колдунство. «Русин» — это конкретный человек, мужского рода. А вот «русь» — это уже множественное число, собирательное понятие. Так, в знаменитых договорах князя Олега с Византией (911 год) фигурирует именно «русь»:

«Аще ли кто убьет — от христиана или от руси...».

Параллельно существовало прилагательное «русьскыи» (то есть «русский»). Но оно относилось исключительно к земле, языку или закону. «Русьская земля», «Руськая правда». Применить это прилагательное к самому человеку было бы странно и неестественно для того времени. Человек — «русин», а не «русский».

Так продолжалось столетиями. В договорах и летописях X–XIII веков люди самоидентифицировались прежде всего по принадлежности к конкретному городу-государству. В летописях безраздельно господствуют «киевляне», «черниговцы», «галичане», «полочане», «смоляне», «новгородцы». Они — жители Русской земли, но никак не абстрактные «русские».

Привычное нам слово «русский» в качестве самоназвания народа — это достаточно позднее явление. По сути, оно стало массово использоваться как собирательный термин, когда возникла потребность обозначить единство всех земель и жителей складывающегося централизованного государства.

Этот процесс активизировался в Московском царстве, когда московские князья собирали под свою руку раздробленные уделы. Слово «русский» как прилагательное обрело новую жизнь, вытесняя архаичные «русин» и «русь».

Слово «россияне» — это еще одна история, история книжная и даже политическая. В XVI веке из Византии приходит модное греческое наименование страны — Рωσσία. На Руси его переделали в «Россию». От этого названия, в свою очередь, образовали возвышенное слово «россиянин». В XVIII веке оно было стилистическим синонимом «русского», подчеркивающим принадлежность к великой империи.

Эти слова конкурировали, сосуществовали, пока в советское время значение «россиянин» окончательно не сузилось до гражданской принадлежности к государству, а «русский» — до этнической.

Путь слова «русские» от скандинавских гребцов до самоназвания многомиллионной нации занял больше тысячи лет. Он начался с загадочного племенного прозвища, прошел через череду забытых «русинов», перенес политическую конкуренцию с «россиянами» и завершился только в XX веке. Так что, называя себя русскими, мы произносим не просто слово, а результат сложнейшей исторической работы, итог долгой эволюции нашего самосознания.