18 мая: история Ирины Македонской и народные обычаи

Православные верующие 18 мая чтут память великомученицы Ирины Македонской — одной из самых известных раннехристианских святых. В церковном календаре рядом с этой датой стоят и другие важные события: обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского, память Варлаама Серпуховского, преподобномученика Ефрема Нового, а еще празднование иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

По преданию, до крещения Ирину звали Пенелопой. Она выросла в богатой семье языческого правителя в Македонии. Жила, как говорится, в достатке и без забот, а родные уже наверняка видели для нее спокойное будущее и выгодный брак. Но все пошло совсем не по плану. Рядом появился христианский наставник, который рассказал девушке о новой вере. После крещения Пенелопа получила имя Ирина и резко изменила свою жизнь, отмечает издание «Вокруг света».

Она отказалась участвовать в языческих обрядах и открыто объявила, что стала христианкой. Особенно тяжело это воспринял отец. Мириться с выбором дочери он не захотел. На Ирину давили, ее пугали, пытались заставить отказаться от веры, но она стояла на своем. И вот тут, по сути, начинается главная часть ее жития — история невероятной твердости.

Согласно церковному преданию, Ирину подвергали мучениям и угрозам, однако сломить ее так и не смогли. Более того, после пережитого она сама стала проповедовать христианство. Ее слова и пример производили сильное впечатление на людей, поэтому многие вслед за ней принимали новую веру. Именно поэтому Ирину почитают не только как мученицу, но и как святую, которая сумела повлиять на окружающих своим мужеством и убежденностью.

Кроме Ирины Македонской, Церковь чтит преподобного Иакова Железноборовского — русского святого XV века и основателя Железноборовского монастыря. Его знали как человека строгой монашеской жизни, молитвы и тяжелого труда. В этот же день вспоминают Варлаама Серпуховского, связанного с Высоцким монастырем в Серпухове. Он был игуменом и духовным наставником братии, человеком глубокой веры и монастырского служения.

Еще одна памятная дата 18 мая — день преподобномученика Ефрема Нового, которого особенно почитают в греческой православной традиции. Его знают как чудотворца, к которому верующие обращаются с молитвами о помощи. А праздник иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» давно стал одним из самых узнаваемых. Перед этим образом молятся об избавлении от зависимостей и тяжелых пристрастий. Для многих людей эта икона — настоящая надежда и поддержка.

В народном календаре этот день называли Арина Рассадница или Арина Капустница. Все просто: имя Ирина в разговорной речи часто звучало как Арина. В это время крестьяне вовсю занимались огородами — высаживали капусту, огурцы и другую рассаду. Считалось, что день отлично подходит для посадок, если земля уже прогрелась и не ударит внезапный холод.

Были и свои любопытные обычаи. Женщины нередко сажали капусту в одиночку, без лишних глаз. Первый росток прикрывали горшком и белой тканью, а по краям грядок сеяли крапиву — на удачу и защиту урожая. На покосах жгли старую траву, приводя луга в порядок после зимы. А еще в некоторых местах водили северный хоровод «Капустка», когда ведущий пел и собирал длинную цепочку участников. Такой вот живой, теплый и совсем земной ритм весеннего дня.

Накануне православные отмечали день памяти мученицы Пелагии Тарсийской. Молодая девушка умерла в III веке мученической смертью за веру, писал «ГлагоL».