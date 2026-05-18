Какие пророчества Торы про конец света уже сбылись

Представьте себе осень 2018 года. В мире, и без того взвинченном новостями, начинают происходить странные вещи. В Израиле рождается абсолютно рыжая корова, в Мертвом море вдруг замечают живую рыбу, а на Стене Плача рептилия охотится на голубя.

Последователи иудаизма бьют тревогу. Одно за другим сбываются знамения конца времен, предсказанные в Тысячелетия назад пророками Торы. Предсказания Апокалипсиса, которые много веков казались абстрактными иносказаниями, в 2018 году обрели тревожную плоть.

Секрет «рыжей телицы»

Центральное место среди этих знаков занимает пара адумма — рыжая телица. Это животное, которое должно быть абсолютно рыжим, без единого белого волоска, и никогда не носившим ярма. В иудаизме она занимает совершенно особое место.

Ее пепел является единственным известным компонентом для ритуального очищения от «нечистоты, наводимой мертвым телом». Без этого очищения, согласно законам Торы, невозможно существование святилища.

В 2018 году, впервые за почти две тысячи лет, в Израиле был рожден теленок, которого можно считать кандидатом на роль рыжей телицы. Для верующих это стало мощнейшим сигналом: если телица найдена, то человечество вплотную приблизилось к возможности построить Третий Храм, а это событие, согласно пророчествам, — прямой путь к концу времен.

Жизнь там, где жизни быть не может

Второй удар по спокойствию верующих нанесла вода. Мертвое море — уникальный природный объект с такой концентрацией соли, что выжить в нем не может ничто, кроме бактерий. «Мертвым» оно называется не случайно.

В начале октября 2018 года израильский фотограф Ноам Бедеин обнародовал снимки, на которых в воде Мертвого моря отчетливо видна живая рыба. И это тоже было предсказано. В книге пророка Иезекииля есть пророчество о том, что в «конце дней» воды Мертвого моря «исцелятся», станут пресными, и в них появится рыба.

Фотографии произвели эффект разорвавшейся бомбы. Казалось, вот оно — долгожданное чудо, предвещающее наступление новой эры.

Змей, голубь и древняя стена

Завершил тревожную триаду инцидент в самом сердце Иерусалима. На главной святыне иудаизма — Стене Плача, прямо на глазах у изумленных паломников, появилась змея.

Рептилия выползла из щели между древними камнями и набросилась на голубя, который мирно сидел на стене. В этой сцене каждый элемент был наполнен сакральным смыслом для верующего иудея. В библейской традиции голубь символизирует народ Израиля, мир и божественное благословение. Змей же — древний символ зла, искуситель.

Событие было воспринято как зловещее знамение: зло (змея) вторглось в святая святых и атакует божественное благословение (голубя). В пророчествах Торы такое событие описывалось как один из признаков конца времен, когда зло вырывается наружу, становясь дерзким и очевидным для всех.

Что это было на самом деле?

Стоит ли воспринимать эти события как неоспоримые доказательства скорого Апокалипсиса? Разумеется, были и рациональные объяснения.

Рыжая телица, родившаяся в 2018 году, к сожалению для мистиков, оказалась бракованной: уже через несколько недель на ее теле выросли белые волоски, что сделало животное непригодным для ритуала. Рыба же в Мертвом море, как позже выяснили специалисты, скорее всего, была занесена туда свежими водами после сезона дождей и вскоре погибла от соли. А змея — и вовсе оказалась неядовитой и была поймана вызванным серпентологом.

Однако сама эта история — отличная иллюстрация того, как вера ищет подтверждения в материальном мире. Сбылись ли пророчества Торы? С точки зрения трезвого рационализма — нет. Но для человека верующего эти события стали важным напоминанием и поводом для размышлений. Когда мир вокруг катится в тартарары, всегда хочется верить, что древние тексты были правы и весь этот хаос — не бессмыслица, а сценарий, написанный задолго до нас. И, кто знает, может быть, тот самый рыжий теленок действительно уже пасется где-то в долине, ожидая своего часа.