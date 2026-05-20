Приметы на 20 мая: что нельзя делать в день Купальницы

20 мая по народному календарю отмечают День Купальницы. На Руси в этот день было принято купать коней в реках. Верили, что после такого обряда лошади не будут болеть целый год. Православные вспоминают преподобного Нила Сорского.

В старину с рассвета ходили за речной водой, ставили полные ведра на мостки и ждали обеда. Когда вода прогревалась, люди обливались ею с ног до головы. Женщины использовали «солнечную воду, чтобы очистить дом от нечисти: опрыскивали углы, подметали полы мокрым веником, а мусор сжигали за воротами. В этот день ходили в гости и тайком забирали друг у друга семена. Считалось, что лучший урожай даст именно украденное, а свои домашние зерна не взойдут.

Не стоит 20 мая начинать что-то кардинально новое, но можно продумать чёткий план действий. Запрещено купать ребёнка кому-либо, кроме матери. Не рекомендуют заниматься посадками — урожай может не получиться. Не нужно гадать на картах: они могут обмануть или повлиять на судьбу. Нельзя ссориться, ругаться и сквернословить — брань, по поверьям, «засоряет душу и дом. Не стоит жаловаться на жизнь и судьбу, особенно утром. Не рекомендуется также заниматься рукоделием (шить, вязать, прясть).

Согласно приметам, сны 20 мая всегда вещие. Они могут предупредить о препятствиях и подсказать, как их преодолеть. Если ласточки прилетели рано — год будет счастливым. Дождь на Купальницу — к тёплому сентябрю. Вечерняя радуга — к ясной погоде, утренняя — к дождливой.